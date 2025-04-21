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Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg'dan flaş Ukrayna açıklaması: NATO'nun parçası olamazsınız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.04.2025 16:55 Güncelleme: 21.04.2025 16:55
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Trump’ın Özel Temsilcisi Kellogg’dan flaş Ukrayna açıklaması: NATO’nun parçası olamazsınız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Kiev'in NATO üyeliğine ilişkin, 'NATO, tartışma dışıdır. (NATO'nun) Bir parçası olamayacaksınız.' dedi.

Özel Temsilci Kellogg, Fox News kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'daki olası barış ile ülkenin NATO süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kellogg, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin muhtemel ateşkesle alakalı çeşitli müzakereler yürüttüğünü belirtti.

ABD'nin küresel bağlamda dahil olması gereken birçok konunun bulunduğuna dikkati çeken Kellogg, uzun süren Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan fırsat doğabileceğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna taraflarına barış süreciyle ilgili şartların sunulacağı "ön protokol" anlaşmasında arabuluculuk yapacaklarına işaret eden Kellogg, Ukrayna'ya seslenerek, "NATO, tartışma dışıdır. (NATO'nun) Bir parçası olamayacaksınız." diye konuştu.

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Trump’ın Özel Temsilcisi Kellogg’dan flaş Ukrayna açıklaması: NATO’nun parçası olamazsınız Trump’ın Özel Temsilcisi Kellogg’dan flaş Ukrayna açıklaması: NATO’nun parçası olamazsınız Trump’ın Özel Temsilcisi Kellogg’dan flaş Ukrayna açıklaması: NATO’nun parçası olamazsınız
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