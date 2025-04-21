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Rusya ile İran arasında stratejik iş birliği anlaşması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.04.2025 16:35
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Rusya ile İran arasında stratejik iş birliği anlaşması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran ile stratejik ortaklık anlaşmasını onayladığı bildirildi. Bu anlaşma, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının onaylanmasına yönelik yasayı imzaladı. Putin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya ile İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma onaylandı.

Bu anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda iş birliğini kapsıyor.

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Rusya ile İran arasında stratejik iş birliği anlaşması Rusya ile İran arasında stratejik iş birliği anlaşması Rusya ile İran arasında stratejik iş birliği anlaşması

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