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Fransa'da hapishanelere saldırı! Fransız Bakan'dan sert tepki: Devleti aşağılamayın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.04.2025 13:24 Güncelleme: 21.04.2025 13:25
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Fransa’da hapishanelere saldırı! Fransız Bakan’dan sert tepki: Devleti aşağılamayın

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, hapishanelere yeni saldırıların gerçekleştirildiğini belirtti.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hapishane personelinin saldırılarla yeniden hedef alındığını kaydetti.

Darmanin, saldırılarda yaralanan olmadığını fakat hapishanelerde düzen ve otoritenin yeniden tesis edildiği dönemde yapılan bu saldırıların devleti 'aşağılama' niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "İçişleri Bakanlığı'nın failleri en kısa sürede yakalayıp bu karışıklığa son verme kararlılığına güvenebileceğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

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Fransa’da hapishanelere saldırı! Fransız Bakan’dan sert tepki: Devleti aşağılamayın Fransa’da hapishanelere saldırı! Fransız Bakan’dan sert tepki: Devleti aşağılamayın Fransa’da hapishanelere saldırı! Fransız Bakan’dan sert tepki: Devleti aşağılamayın

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