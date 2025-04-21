Fransa ve İsrail arasındaki kriz derinleşiyor! Tel Aviv’den Fransız heyete vize engeli

Bu adım, İsrail'in kısa süre önce İngiltere'nin İşçi Partisi'nden iki milletvekiline ülkeye giriş izni vermemesinin ardından geldi. Aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin yakında Filistin devletini tanıyacağını açıklaması ve Gazze'deki insani durum konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapması sonrası iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail İçişleri Bakanlığı, Fransız heyetin vizelerinin, İsrail yasalarına göre "devlete karşı faaliyet gösterebilecek kişilerin" ülkeye girişini engelleme yetkisi çerçevesinde iptal edildiğini duyurdu. Heyetin 17 üyesi — Fransa'daki Ekolojist Parti ve Komünist Parti'den milletvekilleri — yaptıkları açıklamada, İsrail tarafından "toplu cezalandırmaya" maruz kaldıklarını belirtti ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a müdahale çağrısı yaptı.

Grup, bu beş günlük ziyaretin Fransız Kudüs Konsolosluğu tarafından organize edildiğini ve amaçlarının "uluslararası iş birliğini ve barış kültürünü güçlendirmek" olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "İlk kez, seyahatimize sadece iki gün kala, İsrail makamları bir ay önce onayladıkları vizelerimizi iptal etti. Bu ani kararın arkasındaki gerekçeyi öğrenmek istiyoruz, çünkü bu durum bize kolektif bir cezalandırmayı andırıyor." denildi.

HEYETTE KİMLER VAR?

Heyette, Ekolojist Parti milletvekilleri François Ruffin, Alexis Corbière ve Julie Ozenne, Komünist Parti milletvekili Soumya Bourouaha ve Komünist Parti senatörü Marianne Margate de yer alıyordu. Diğer katılımcılar ise sol eğilimli belediye başkanları ve yerel yöneticilerden oluşuyordu.

MACRON'A "HAREKETE GEÇ" ÇAĞRISI

Grup, bu yasağın diplomatik ilişkilerde "ciddi bir kopuş" anlamına geldiğini vurguladı. Açıklamada, "Seçilmiş temsilcilerin ve parlamenterlerin seyahatinin kasıtlı olarak engellenmesi, sonuçsuz kalamaz." denilerek Macron'la görüşme ve Fransız hükümetinden harekete geçme çağrısı yapıldı.

Heyet ayrıca, mensubu oldukları partilerin onlarca yıldır Filistin devletinin tanınması çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Macron da geçen hafta, bu tanımanın Haziran ayında düzenlenecek uluslararası bir konferansta gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

İNGİLİZ MİLLETVEKİLLERİ SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Öte yandan, İsrail bu ay İngiliz milletvekilleri Yuan Yang ve Abtisam Mohamed'i Tel Aviv Havalimanı'nda gözaltına alıp sınır dışı etmişti. Aynı yasa gerekçesiyle alınan bu karar, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy tarafından "kabul edilemez." olarak nitelendirildi.

Şubat ayında ise İsrail, Avrupa Parlamentosu'nun sol kanadından iki vekil — Fransız-Filistinli Rima Hassan ve İrlandalı Lynn Boylan'ın — ülkeye girişine izin vermemişti.

Gazze kasabı Netanyahu ise Fransa'nın Filistin devletini tanıma ihtimaline sert tepki göstermiş, böyle bir adımın "terörizme büyük bir ödül" olacağını savunmuştu.