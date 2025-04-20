Filistinli Papaz’dan Paskalya’da soykırım uyarısı: Yok oluyoruz

Gazze Şeridi (AFP)

"GÖÇ DEĞİL, ZORUNLU TEHCİR"



İsrail'in saldırıları ve Batı Şeria'daki baskı ortamı nedeniyle Hristiyanların sayısında ciddi bir azalma yaşandığını belirten Papaz Isaac, "Bu yalnızca bir göç değil, bir tür zorunlu tehcirdir. İnsanlar topraklarını isteyerek değil, hayatta kalmak için terk ediyor. Bu bir etnik temizlik planıdır ve biz Filistinli Hristiyanları da etkiliyor." şeklinde konuştu.



"Gazze'deki Hristiyanların sayısı yarıya düştü, bir kısmı öldü, evsiz kaldı ya da savaşın başında kaçabildi." söyleyen Isaac, "Temel yaşam koşullarının yokluğu nedeniyle insanlar ölüyor. Hristiyanların tamamının evi ya tamamen ya da kısmen yıkıldı. Herkesin kafasında aynı sorular var: Burada bir geleceğimiz var mı? Yeniden inşa olacak mı?" diye konuştu.



"İSRAİL'İN HEDEFİ NET: ZORLA GÖÇ"



Gazze'de bulunan ve İsrail'in hedef alması sonucu hizmet dışı kalan El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalandığını ve bunun, İsrail'in hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını gösterdiğini vurgulayan Isaac, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mesaj çok açık: Ne kilise, ne cami, ne de hastane insanları koruyabilir. Amaç ya öldürmek ya da zorla göç ettirmek. Eğer bu durum devam ederse, İsrail Gazze'deki herkesi göçe zorlayan planını adım adım uygulamaya devam edecek."



Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyonluk nüfusun içinde sadece yaklaşık bin Hristiyan yaşıyor. Bunların yüzde 70'i Ortodoks Rum mezhebine, geri kalan kısmı ise Latin Katolik mezhebine mensup.