20 Nisan 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri ABD Afrika'dan çekiliyor mu? NYT'den çarpıcı Trump iddiası: Operasyonlar sonlanacak

ABD Afrika'dan çekiliyor mu? NYT'den çarpıcı Trump iddiası: Operasyonlar sonlanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.04.2025 18:40 Güncelleme: 20.04.2025 19:22
ABONE OL
ABD Afrika’dan çekiliyor mu? NYT’den çarpıcı Trump iddiası: Operasyonlar sonlanacak

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den çekilen ABD bu hamlesi ile oldukça konuşulmuş ve tartışmaların odağına yerleşmişti. ABD'den bu kez dikkat çeken bir hamle daha geldi. New York Times (NYT) gazetesine göre Trump yönetimi Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili 'köklü değişiklikler' öngören bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor. Bakanlığın da özellikle Afrika operasyonlarının büyük kısmının sonlandırılacağı ve temsilciliklerinin kapatılacağı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının özellikle Afrika operasyonlarının büyük kısmının sonlandırılacağı ve temsilciliklerinin kapatılacağı ileri sürüldü.

TRUMP "KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK" İÇİN DÜĞMEYE BASTI

New York Times (NYT) gazetesinin edindiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, Dışişleri Bakanlığının uluslararası operasyonlarıyla ilgili "köklü değişiklikler" öngören bir taslak yönetmelik üzerinde çalışıyor.

Fotoğraf- ReutersFotoğraf- Reuters

AFRİKA OPERASYONLARI DURDURULUYOR

Gazetenin haberinde, Trump yönetiminin hazırladığı taslak yönetmelikte, Dışişleri Bakanlığının Afrika operasyonlarının neredeyse tamamının kaldırılacağı, ABD'nin Afrika kıtası genelindeki büyükelçilik ve konsolosluklarının da kapatılacağı bilgilerinin yer aldığı iddia edildi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

TARİH VERİLDİ: GELECEK HAFTA İMZALANABİLİR

Ayrıca, taslakta, Dışişleri Bakanlığında iklim değişikliği ve mülteci sorunlarının yanı sıra demokrasi ve insan hakları endişeleriyle ilgilenen ofislerin çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı ileri sürüldü.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

Haberde, söz konusu taslağın, Trump tarafından gelecek hafta içinde imzalanabileceği öngörüsüne de yer verildi.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Suriye'de görev yapan ABD askerlerinin görevlerine ilişkin yapılan güncellemeler sonucunda, ülkedeki asker sayısının gelecek aylarda 1000'in altına düşürüleceğini açıkladı.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

"TALİMAT VERİLDİ"

Sözcü Parnell'ın yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'den çekilecek ABD askerlerine yönelik bilgi verildi. ABD'li sözcü, açıklamasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen başarılara ve güncel askeri değerlendirmelere atıf yaparak "Savunma Bakanı bugün, Birleşik Müşterek Görev Gücü-Kararlılık Operasyonu kapsamında Suriye'deki ABD güçlerinin Suriye'de belirli noktalarda birleştirilmesi talimatını verdi." ifadesini kullandı.

"ASKER SAYISI 1000'DEN AZ OLACAK"

ABD'nin bu iki operasyonu birleştirmesinin, Suriye'deki asker sayısını azaltacağı anlamına geldiğini kaydeden Parnell, "Bu bilinçli ve koşullara dayalı süreç, önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki ayak izini 1000'den az ABD kuvvetine indirecektir." değerlendirmesini yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Afrika’dan çekiliyor mu? NYT’den çarpıcı Trump iddiası: Operasyonlar sonlanacak ABD Afrika’dan çekiliyor mu? NYT’den çarpıcı Trump iddiası: Operasyonlar sonlanacak ABD Afrika’dan çekiliyor mu? NYT’den çarpıcı Trump iddiası: Operasyonlar sonlanacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör