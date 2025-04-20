Avustralya’da Paskalya tatilinden acı haber: Ölü sayısı 6’ya yükseldi

Yeni Güney Galler (NSW) Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, acil durum ekipleri Pazar günü Wattamolla Plajı'nda iki kişiyi denizden helikopterle kurtardı, ancak kurtarılanlardan biri tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Kayalıklarda balık tutarken denize sürüklenen iki kişiden diğeri, 14 yaşındaki bir çocuk, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Paskalya tatili boyunca yaşanan bu olaylar, hafta sonuna yayılan ölüm zincirinin son halkası oldu. Cuma gününden bu yana denizde kaybolan iki kişi için arama çalışmaları halen devam ediyor; biri Sydney açıklarında, diğeri ise Melbourne yakınlarında kayboldu.

Surf Life Saving Australia (SLSA), perşembe günü yaptığı uyarıda, Yeni Güney Galler ve Victoria kıyılarında güçlü dalgaların tehlikeli deniz koşulları yaratacağı konusunda halka önceden bilgi vermişti.

Cuma günü, Yeni Güney Galler'de üç kişi boğularak hayatını kaybetti. Aynı gün Melbourne yakınlarında ise bir kadın denize sürüklenerek yaşamını yitirdi, bir erkek ise kayboldu.

DALGALAR 3,5 METREYE ULAŞTI

Cumartesi günü dalgaların bazı bölgelerde 3,5 metreye kadar ulaştığı saatlerde, güney Yeni Güney Galler kıyısında bir balıkçı daha kayalıklardan denize düşerek yaşamını yitirdi.

SLSA, tatil öncesi yaptığı açıklamada, son 10 yılda cankurtaran hizmeti bulunmayan sahillerde 630 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

"DUR BAK HAYATTA KAL" TAVSİYESİ

Kurumun CEO'su Adam Weir, cankurtaranların görev yaptığı plajların tercih edilmesinin güvenlik açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Weir, yaptığı açıklamada, "Avustralyalılar ve ülkemizi ziyaret eden turistler, kamp yapmak, balık tutmak ve sahilde vakit geçirmek için genelde daha az bilinen yerlere gitmeyi seviyor. Fakat bu bölgeler hem gözle görülen hem de görünmeyen birçok tehlike barındırıyor. Bu yüzden basit bir tavsiyemiz var: Dur, Bak, Hayatta Kal." ifadelerini kullandı.