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Hindistan'da bina çöktü: En az 11 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.04.2025 08:59
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Hindistan’da bina çöktü: En az 11 ölü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de dört katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayın ardından açıklama yaptı.

Polis yetkilisi Sandeep Lamba, sabah erken saatlerde Mustafabad bölgesinde meydana gelen olayda, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve hâlâ enkaz altında 8 ila 10 kişinin mahsur kalmış olabileceğini söyledi.

4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ: 11 ÖLÜ

14 KİŞİ KURTARILDI

Lamba, şimdiye kadar 22 kişinin enkazdan kurtarıldığını belirtti. Bina sakinlerinin kiracı olduğunu ifade eden Lamba, çökme nedeninin ise soruşturma kapsamında incelendiğini kaydetti.

Yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücü'nün (NDRF) de kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.

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Hindistan’da bina çöktü: En az 11 ölü Hindistan’da bina çöktü: En az 11 ölü Hindistan’da bina çöktü: En az 11 ölü
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