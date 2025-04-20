Hindistan’da bina çöktü: En az 11 ölü

Yetkililer, olayın ardından açıklama yaptı.

Polis yetkilisi Sandeep Lamba, sabah erken saatlerde Mustafabad bölgesinde meydana gelen olayda, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve hâlâ enkaz altında 8 ila 10 kişinin mahsur kalmış olabileceğini söyledi.

14 KİŞİ KURTARILDI

Lamba, şimdiye kadar 22 kişinin enkazdan kurtarıldığını belirtti. Bina sakinlerinin kiracı olduğunu ifade eden Lamba, çökme nedeninin ise soruşturma kapsamında incelendiğini kaydetti.

Yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücü'nün (NDRF) de kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı.