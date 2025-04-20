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13 yıl sonra bir ilk: Suriye'den BAE'ye uçuşlar başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 20.04.2025 13:04 Güncelleme: 20.04.2025 13:06
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13 yıl sonra bir ilk: Suriye’den BAE’ye uçuşlar başladı

Suriye'den, Birleşik Arap Emirlikleri’ne uçak seferleri 13 yıl sonra yeniden başladı.

Suriye'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden ilk yolcu uçağının 13 yıl aradan sonra başkent Şam'dan hareket ettiği bildirildi. Yerel saatle 07.00'de Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılan uçağın, öğle saatlerinde Dubai'ye inmesi öngörülüyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 13 Nisan'da BAE'ye yaptığı ziyaretin ardından iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden başlatılması yönünde ilk somut adım atıldı.

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13 yıl sonra bir ilk: Suriye’den BAE’ye uçuşlar başladı 13 yıl sonra bir ilk: Suriye’den BAE’ye uçuşlar başladı 13 yıl sonra bir ilk: Suriye’den BAE’ye uçuşlar başladı
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