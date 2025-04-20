Boston Başkonsolosluğu'ndan Rümeysa Öztürk açıklaması: Gerekli hizmet sağlanacaktır
Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner, ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk hakkında halihazırda 2 adli süreç bulunduğunu belirterek, 'Her iki süreç de yakından takip edilmeye devam edilecek olup, vatandaşımıza gerekli konsolosluk hizmeti sağlanacaktır' dedi.
Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay ABD'de gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını izleyen sürecin başından bu yana yakından takip edildiğini ifade eden Buner, "Rümeysa Öztürk'ün avukatlarına düzenli erişiminin sağlanması, gözaltı koşullarının iyileştirilmesi, gerekli ilaçlarının temin edilmesi, ailesiyle iletişime geçmesinin sağlanması gibi hususlar başta olmak üzere konsolosluk desteği kendisine düzenli olarak sağlanmaktadır. Houston Başkonsolosluğumuz, vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu yerde çeşitli kereler ziyaret etmiştir. Başkonsolosluğumuzca da Öztürk'le çevrim içi olarak görüşülmüştür." diye konuştu.
DETAYLARI PAYLAŞTI
Rümeysa Öztürk hakkında halihazırda 2 adli süreç bulunduğunu kaydeden Buner, "Bu süreçlerden ilki Louisiana'daki göçmenlik davasıdır. Bu çerçevede 16 Nisan'da yapılan ve Houston Başkonsolosluğumuzun katıldığı duruşmada ilgili hakim Öztürk'ün kefalete serbest bırakılması talebini maalesef reddetmiştir. Vatandaşımızın vizesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'nca iptali hususunun hukuka uygunluğunu inceleme yetkisinin olup olmadığına dair kararını ise 1 Mayıs'ta yapacağı duruşmada vereceğini açıklamıştır. 2'nci süreç, Öztürk'ün gözaltına alınmasına itirazına ilişkindir. Bu itiraz önce vatandaşımızın gözaltına alındığı Massachusetts'deki federal mahkemeye yapılmıştır. Söz konusu mahkeme başvurunun yapıldığı saatte Rümeysa'nın Vermont'ta olması nedeniyle dosyayı Vermont'taki federal mahkemeye sevk etmiştir. Vermont'taki mahkemede ise 14 Nisan'da yapılan ve bu sefer tarafımızdan takip edilen duruşma bağlamında hakim kararını 18 Nisan'da açıklamıştır. Bu çerçevede mahkeme itirazda incelemeye yetkili olduğuna hükmetmiştir. Mahkeme ayrıca Rümeysa'nın 1 Mayıs'a kadar Vermont'ta nakledilmesini emretmiştir. Vatandaşımızın itiraz başvurusu 22 Mayıs'ta görüşülecektir. Kefaletle serbest bırakılması talebi ise 9 Mayıs'ta ele alınacaktır. Öte yandan mahkeme tarafları bu kararı temyiz edebilmeleri için 4 günlük bir süre tanımıştır. Her iki süreç de yakından takip edilmeye devam edilecek olup, vatandaşımızda gerekli konsolosluk hizmeti sağlanacaktır." dedi.
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