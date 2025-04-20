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İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.04.2025 13:12 Güncelleme: 20.04.2025 13:16
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İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü

İsrail işgal güçlerinin, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Kevseriye es-Seyyad beldesinde bir aracı vurduğu belirtildi.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçakları ve İHA'larının güneydeki bölgelerde yoğun uçuşlar yaptığını aktardı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'in düzenlediği saldırılarda 190'dan fazla kişinin öldüğü, 485 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü
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