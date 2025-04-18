Tarifelerde sıcak temas! Trump’tan Çin hamlesi: Görüşeceğiz…

ABD ile Çin arasında süregelen gümrük tarifeleri savaşı, tarafların yeniden masaya oturmasıyla yeni bir evreye girdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çinli üst düzey yetkililerle temas halinde olduklarını ve müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirtti. Trump, "Herkesle bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum" diyerek, yakın zamanda bir çözüme ulaşılabileceğinin sinyalini verdi.

TARİFE KRİZİNDE YENİ DÖNEM

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerini imzalamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Çin ile yürütülen tarife müzakerelerine dair bilgiler paylaştı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan "çok iyi ilişkilerinin" sürdüğünü vurguladı ve görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.

"ACELE ETMEYECEĞİZ, ZAMANIMIZ VAR"

Trump, Çin ile birçok kez iletişime geçtiklerini belirterek doğrudan Şi ile görüşüp görüşmediğine dair net bilgi vermekten kaçındı. "Bence bolca zamanımız var" diyen Trump, piyasaların acele edilmesini istemesine rağmen süreci dikkatli yöneteceklerini kaydetti.

YÜZDE 145'LİK TARİFE GERGİNLİĞİ

ABD'nin bazı ürünlerde tarifeleri yüzde 145'e kadar çıkarması sonrası yaşanan gerilimde, Trump tarifelerin daha da artmasını istemediğini belirtti. "Belli bir noktada insanlar satın almayı bırakır" diyen Trump, müzakerelerin başarılı olması halinde bu riskin ortadan kalkacağını ifade etti.

"BİR LİMİT BELİRLEYEBİLİRİZ"

Trump, anlaşma yapılamaması halinde yeni bir tarife oranı ve limit belirlenebileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, "Piyasa bunu çok yüksek bulabilir, ülkeler de. O zaman gelip bizimle tekrar masaya otururlar" diyerek pazarlık kapısını da açık bıraktı.

ABD TİCARET BAKANI: TÜM DÜNYA MASADA

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Trump'a destek vererek, uygulanan tarife politikalarının dünya genelinde birçok ülkeyi ABD ile masaya oturmaya zorladığını belirtti. Çin ile de olumlu sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyleyen Lutnick, "ABD'ye gelen şirketlerin sayısı inanılmaz" ifadelerini kullandı.