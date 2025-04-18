Malezya Başbakanı Enver ve Myanmar askeri lideri Min’den deprem görüşmesi: Sahra hastanesi kurulacak

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in çalışma ziyareti kapsamında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Başbakan Enver, X hesabından yaptığı paylaşımda, Myanmar lideriyle deprem sonrası yardımları masaya yatırdığı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Enver, paylaşımda, "Myanmar halkının acil ihtiyaçlarına, bölgede derhal sahra hastanesi kurulmasına ve ülkenin normale dönüş sürecine odaklanan samimi ve yapıcı bir görüşme yaptık." ifadesini kullandı.

Myanmar'da af kararı sonrası 5 bine yakın mahkumun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Enver, Myanmar'ın istikrarı ve halkın refahı için tüm tarafları diyaloğa teşvik etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Enver ayrıca, Myanmar'da darbe karşıtları tarafından kurulan sivil Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) yetkilileriyle de yarın bir araya geleceğini kaydetti.

MYANMAR'DAKİ DEPREMLER

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 689'a, yaralananların sayısı 5 bin 20'ye yükselirken, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 140 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.