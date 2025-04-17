Putin'den Hamas'a teşekkür: Ricamızı dikkate alarak insani adım attılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistinli direniş örgütü ve siyasi parti Hamas tarafından bir yıldan uzun süredir Gazze Şeridi'nde rehine olmasının ardından serbest bırakılan Rus-İsrailli Alexander Trufanov ile bir araya geldi ve Trufanov'u İsrail saldırılarından koruyup serbest bıraktığı için Hamas'a teşekkür etti.
Kremlin lideri, Trufanov'un serbest bırakılmasından dolayı Hamas'a teşekkür ederek, bunun Rusya'nın Filistin halkıyla kurduğu güçlü ilişkilerin bir sonucu olduğunu vurguladı.
"Tanrı'ya şükür, hayattasın, sağ salim buradasın." diyen Putin, 29 yaşındaki Alexander Trufanov'a Çarşamba gecesi yaptığı görüşmede bu sözlerle seslendi. Trufanov, 498 gün boyunca esir tutulduğunu söyledi.
İsrail kayıtlarında Sasha Trupanov olarak geçen Trufanov, Şubat ayında serbest bırakılmıştı.
Trufanov'un eşi, büyükannesi ve annesi Yelena da savaşın ilk ateşkesinde, Kasım 2023'te esaretten kurtulmuştu. Ancak babası Vitali Trupanov, 7 Ekim saldırısında hayatını kaybetmişti.
Trupanov ailesi, 1990'ların sonlarında Rusya'dan İsrail'e göç etmişti.
DİĞER ESİRLER İÇİN YARDIM İSTEDİ
Trufanov, görüşmede Putin'den, hâlâ esaret altında olan rehinelerin özgürlüğü için yardım istedi ve onları "kardeşlerim" diyerek tanımladı.
"Onlar oradayken, kalbimin yarısı hâlâ Gazze'de kalmış gibi hissediyorum. Onlar oradayken, sıradan hayatıma dönmem çok zor olacak." diyen Trufanov, Putin'e şöyle seslendi:
"Sayın Putin, benim için ve daha önce diğer esirler için yaptığınız bu çabayı sürdürmenizi çok rica ediyorum... Onlar da benim gibi özgür ve mutlu olsunlar."
Putin ise yanıtında, "Bu konuda çalışacağız, kesinlikle." dedi.
"BU NOKTADA HAMAS'A TEŞEKKÜR ETMEK GEREKİR"
Putin ayrıca, Trufanov'un serbest kalmasının, "Rusya'nın Filistin halkıyla yıllardır süren istikrarlı ilişkilerinin bir sonucu" olduğunu belirtti.
Putin, "Bu noktada, Hamas'ın siyasi kanadına ve liderliğine teşekkür etmek gerekiyor. Bizim ricamızı dikkate alarak insani bir adım attılar ve seni serbest bıraktılar." ifadelerini kullandı.
RUS ASILLI BİR ESİR DAHA VAR
Trufanov, 15 Şubat'ta özgürlüğüne kavuşmuştu.
Öte yandan Rusya, hâlâ esaret altında tutulan diğer Rus-İsrailli vatandaş Maksim Herkin'in serbest bırakılması çağrısını da sürdürüyor. 35 yaşındaki Herkin, 7 Ekim saldırılarında bir müzik festivalinde kaçırılmıştı.
Hamas, Nisan ayında yayımladığı bir videoda Herkin'in hayatta olduğunu göstermişti.
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