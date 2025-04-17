Putin’den Hamas’a teşekkür: Ricamızı dikkate alarak insani adım attılar

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"BU NOKTADA HAMAS'A TEŞEKKÜR ETMEK GEREKİR"

Putin ayrıca, Trufanov'un serbest kalmasının, "Rusya'nın Filistin halkıyla yıllardır süren istikrarlı ilişkilerinin bir sonucu" olduğunu belirtti.

Putin, "Bu noktada, Hamas'ın siyasi kanadına ve liderliğine teşekkür etmek gerekiyor. Bizim ricamızı dikkate alarak insani bir adım attılar ve seni serbest bıraktılar." ifadelerini kullandı.

RUS ASILLI BİR ESİR DAHA VAR

Trufanov, 15 Şubat'ta özgürlüğüne kavuşmuştu.

Öte yandan Rusya, hâlâ esaret altında tutulan diğer Rus-İsrailli vatandaş Maksim Herkin'in serbest bırakılması çağrısını da sürdürüyor. 35 yaşındaki Herkin, 7 Ekim saldırılarında bir müzik festivalinde kaçırılmıştı.

Hamas, Nisan ayında yayımladığı bir videoda Herkin'in hayatta olduğunu göstermişti.