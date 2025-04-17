Rusya: Ukrayna'ya ait 71 İHA'yı gece bölgelerimiz üzerinde vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 71 insansız hava aracının (İHA) gece saatlerinde Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği ifade edildi.
Rus hava savunma sistemlerince 71 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 49'unun Kursk, 7'sinin Orlov, 7'sinin Ryazan, 4'ünün Bryansk, 3'ünün Vladimir, 1'inin ise Tula bölgeleri üzerinde düşürüldüğü belirtildi.
Ukrayna ordusu, zaman zaman Rusya'daki bölgelere İHA'larla saldırılar düzenliyor.