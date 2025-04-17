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Gazzeli doktordan yürek yakan sözler: Elimizde bir tek imanımız kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 08:59 Güncelleme: 17.04.2025 09:01
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Gazzeli doktordan yürek yakan sözler: Elimizde bir tek imanımız kaldı

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi2ndeki barbar saldırıları her geçen gün artarken bölgedeki soykırımın bilançosu da katlanarak artıyor. Han Yunus şehrinden Doktor Salah Rantisi “Dünya bizi terk etti ama vatanımızda kalacağız. Elimizde sadece inancımız kaldı.” dedi.

İsrail'in başlattığı soykırımın ortasında hayatları kurtarmak için mücadele veren doktorlardan Salih Rantisi, Gazze'deki son durumu anlattı.

Rantisi, SABAH gazetesine verdiği demeçte "40 gündür en ağır tecrit koşulları altında yaşıyoruz. İsrail bizi dünyadan soyutladı. En ufak bir insani malzeme bölgeye giremiyor. Elimizde sarsılmaz inancımızdan başka bir şey yok. Dünyanın gözü önünde ölüyoruz. Gazze'deki 40 poliklinikten sadece 10 tanesi ayakta.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

Oralarda da ilaç yok. Hiçbir tıbbi malzeme yok. Açlık had safhada. İsrail nereye gitsek orayı bombalıyor. Her şeye rağmen direnmeye devam ediyoruz. Vatanımızda kalacağız. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Dünya bizi ölüme terk etti." dedi.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

"GARİP OLAN İNSANLIĞIN GERİ KALANININ BU VAHŞETİ SEYREDİYOR OLMASI"

Gazze'de yaşananların kelimelerle ifade edilmeyecek kadar ağır olduğunu kaydeden Rantisi, "Hastaneye gitmesi gereken insanlar gidemiyorlar. Acı içerisinde can veriyorlar. Materyal kıtlığı var. İsrail birlikleri bölgeyi kırmızı alarm ilan etti. Giriş çıkış kesinlikle yasak. İzole edilmiş durumdayız. Garip olan insanlığın geri kalanının bu vahşeti seyrediyor olması. İsrail dünyanın sessizliğinden güç alıyor. Sağlık hizmetleri verilemiyor. Bizim bulunduğumuz bölge de iki gün önce bombalandı. Yerimizi terk ettik. Muhtemelen burayı da bombalayacaklar." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

"YENİ DOĞMUŞ BEBEKLERİN ACI DOLU ÇIĞLIKLARINI DUYUYORUZ"

Yiyecek içecek sıkıntısı yaşandığını belirten Rantisi, "Bölgeye temel gıdanın girişi de yasak. Düşünebiliyor musun buradaki bütün insanlar açlıkla sınanıyor. Küçücük bebekler en temel insani ihtiyaçlardan yoksun. Yeni doğmuş bebeklerin acı dolu çığlıklarını duyuyoruz. Her zorluğa ve imkânsızlığa rağmen mücadeleye devam ediyoruz. Hastalara şifa olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi (AA)Gazze Şeridi (AA)

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 51 BİNİ AŞTI

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail işgal güçlerinin saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432'ye yükseldi.

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Gazzeli doktordan yürek yakan sözler: Elimizde bir tek imanımız kaldı Gazzeli doktordan yürek yakan sözler: Elimizde bir tek imanımız kaldı Gazzeli doktordan yürek yakan sözler: Elimizde bir tek imanımız kaldı
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