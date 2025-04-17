Gazzeli doktordan yürek yakan sözler: Elimizde bir tek imanımız kaldı

Gazze Şeridi (AA)

"GARİP OLAN İNSANLIĞIN GERİ KALANININ BU VAHŞETİ SEYREDİYOR OLMASI"

Gazze'de yaşananların kelimelerle ifade edilmeyecek kadar ağır olduğunu kaydeden Rantisi, "Hastaneye gitmesi gereken insanlar gidemiyorlar. Acı içerisinde can veriyorlar. Materyal kıtlığı var. İsrail birlikleri bölgeyi kırmızı alarm ilan etti. Giriş çıkış kesinlikle yasak. İzole edilmiş durumdayız. Garip olan insanlığın geri kalanının bu vahşeti seyrediyor olması. İsrail dünyanın sessizliğinden güç alıyor. Sağlık hizmetleri verilemiyor. Bizim bulunduğumuz bölge de iki gün önce bombalandı. Yerimizi terk ettik. Muhtemelen burayı da bombalayacaklar." ifadelerini kullandı.