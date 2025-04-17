ABD Dışişleri Bakanı Rubio Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmenin önemine değinen taraflar, savunma ve güvenlik alanında işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

"Özgür ve açık bir Hint-Pasifik" için ortak taleplerini dile getiren taraflar, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünün önemine değindi.

Rubio görüşmede "istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri" nedeniyle İran'a gelir akışını kısıtlamak için baskı yapmanın önemini vurguladı.

ABD'nin Endonezya'ya uyguladığı gümrük vergilerini ele alan Rubio, Endonezya'nın tarifelere karşı hazırladığı ekonomik reformları hayata geçirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.