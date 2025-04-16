Gazze’deki İsrailli esirden Netanyahu’ya sert mesaj: Hayatımdan sen sorumlusun

Gazze'de İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinin Telegram hesabından İsrailli asker Baron Barslavsky, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslendi. "Hayatımdan sen sorumlusun" diyerek Netanyahu'yu ağır şekilde eleştiren Barslavsky, askeri operasyonlarla esirlerin geri alınamayacağını vurguladı. Gazze'deki insani yıkıma dikkat çeken esir asker, içinde bulunduğu kötü yaşam koşullarını ve psikolojik baskıyı tüm açıklığıyla anlattı.

"HAYATIMDAN SEN SORUMLUSUN"

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara uluslararası tepkiler büyürken, bölgede esir tutulan İsrailli asker Baron Barslavsky'nin açıklamaları gündeme oturdu. İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Telegram kanalından yayımlanan videoda konuşan 21 yaşındaki asker, yaşadıklarını dünyaya duyurdu.

"Ben Baron Barslavsky, Kudüslüyüm ve İsrail ordusunda askerim" sözleriyle başlayan Barslavsky, Netanyahu'ya doğrudan hitap ederek, "Hayatımdan sen sorumlusun. Bize ne yapacaksınız? Her gün bombalar yağıyor. Bir sonraki bomba başıma düşecek" dedi.

"ASKERİ BASKI İLE HİÇ ŞANSINIZ YOK"

Askeri yollarla kurtarılmasının mümkün olmadığını ifade eden Barslavsky, "Askeri baskı kullanarak beni buradan çıkarma şansınız yok. Dünyayı altüst etseniz bile, beni geri alamazsınız" ifadelerini kullandı.

"TRUMP, SEN NEREDESİN?"

Açıklamalarında sadece İsrail hükümetine değil, eski ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Barslavsky, "Trump, sen neredesin? Vaatlerin nerede? Savaş neden durdurulmadı? Gazze yerle bir oldu, biz neden ölüme terk ediliyoruz? Biz insan değil miyiz?" diye sordu.

Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çeken esir asker, "Her gün çocuklar ölüyor. 8, 9, 10 yaşlarındaki çocuklar… Hatta bir günlük bebekleri bile naylon torbalara koyup gömüyorlar. Bu savaştan kimse bir şey kazanamaz. Beni ne canlı ne de tabutla geri alabileceksiniz" sözleriyle İsrail hükümetine sert eleştiriler yöneltti.

"HASTANE YOK, YARDIM YOK"

Barslavsky, sağlık durumunun da giderek kötüleştiğini belirterek, "Bir buçuk yıldır burada tutuluyorum. Sürekli hastayım, cildim kaşınıyor, vücudumda kırmızı lekeler var. Hastane yok, yardım yok. Psikolojik işkence altındayım. Acı çekiyorum ve her gün ölüme biraz daha yaklaşıyorum" ifadelerini kullandı.