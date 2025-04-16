Gazze Şeridi’nin farklı noktalarındaki saldırılarda 24 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail rejiminin bu sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ndeki farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 24 Filistinli yaşamını yitirdi.

GAZZE AĞIR BOMBARDIMAN ALTINDA

Gazze'nin doğusundaki Şaaf Mahallesinde bir evi topçu atışıyla hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk 3 kişi öldü. Savaş uçaklarının Tuffah Mahallesinde Hasuna ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 10 Filistinli öldü, 13 kişi yaralandı.

İsrail'in Zeytun Mahallesine insansız hava aracıyla (iHA) düzenlediği saldırıda 2, Şucaiyye Mahallesini hedef alan saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail güçlerinin Cibaliya Nezle bölgesinde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bu saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail ordusu topçu atışıyla Gazze kentinin doğusundaki Tuffah, Zeytun, Şucaiyye, Şaaf bölgelere yoğun ve aralıksız saldırı düzenledi, helikopterlerden ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının doğusu ile Bureyc Mülteci Kampı çevresi bombalandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampının batısında sivilleri hedef alan İHA saldırısında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İsrail'in daha önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Huzaa beldesine düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus kentinin Karara beldesine dron ile düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Kentin batısındaki Mevasi açıklarında ise bir balıkçı teknesini hedef alan İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusundaki Fahari beldesinde yer alan bir eve hava saldırısı, kentin güneyindeki Menara mahallesine de topçu saldırısı düzenledi.

Güneydeki Refah kentinde yer alan yerleşim alanları da helikopterlerle hedef alınmaya devam ediyor.