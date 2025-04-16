İsrail Gazze’de işgali derinleştirecek! Skandal kararı Savunma Bakanı duyurdu

Gazze Şeridi (AA)



İsrailli esirlerin aileleri, kurdukları çatı platform üzerinden yaptıkları yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Artık sahte vaatlere ve sloganlara bir son vermenin zamanı geldi. Savaşı sürdürmek ve aynı zamanda kaçırılan tüm kadın ve erkekleri serbest bırakmak mümkün değil."



Aileler, İsrail yönetiminin Gazze'de tutulan esirleri geri getirmek yerine "toprak ele geçirmeyi" tercih ettiğine dikkati çekti.