Gazze’de can kaybı 51 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.



Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 25 ölü ve 89 yaralının getirildiği kaydedildi.



İsrail işgal güçlerinin Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1652 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 391 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 25'e, yaralıların sayısının da 116 bin 432'ye yükseldiği bildirildi.



Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

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