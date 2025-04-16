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Çin'den dünyanın en yüksek köprüsü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.04.2025 16:48 Güncelleme: 16.04.2025 16:49
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Çin’den dünyanın en yüksek köprüsü

Çin, dünyanın en yüksek köprüsünün ana yapısını tamamladığını duyurdu.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde inşa edilen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün ana yapısının tamamlandığı açıklandı.

Foto: DHAFoto: DHA

Beipan Nehri üzerinde yer alan ve 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyacak olan yapı, 1 bin 420 metre ana açıklığa ve 2 bin 890 metre toplam uzunluğa sahip.

Foto: DHAFoto: DHA

Ocak 2022'de başlayan projenin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

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Çin’den dünyanın en yüksek köprüsü Çin’den dünyanın en yüksek köprüsü Çin’den dünyanın en yüksek köprüsü
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