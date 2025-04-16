Çin'den dünyanın en yüksek köprüsü
Çin, dünyanın en yüksek köprüsünün ana yapısını tamamladığını duyurdu.
Beipan Nehri üzerinde yer alan ve 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyacak olan yapı, 1 bin 420 metre ana açıklığa ve 2 bin 890 metre toplam uzunluğa sahip.
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