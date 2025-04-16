ABD Yemen’in başkenti Sana’ya 20 hava saldırısı düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce Yemen'e yönelik askeri müdahalenin sinyalini vermesinin ardından, bölgede tansiyon yeniden yükseldi. ABD'ye ait savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'nın Es-Sevra ilçesine bağlı En-Nahda yerleşim bölgesine 20 hava saldırısı düzenledi. Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, saldırılar sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve bölgedeki çatışmaların devam ettiğini duyurdu.

3 FARKLI BÖLGEYE HAVA SALDIRISI

ABD savaş uçaklarının Sana'nın Es-Seb'in ilçesine bağlı El-Hafa bölgesine 14, Beni Haşiş bölgesine 3, Menaha bölgesi ile Nakîl el-Farda bölgesine de birer saldırı düzenledi.

Ayrıca Yemen'in El-Cevf ilinin El-Hazm ilçesine de ABD güçlerince bir hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda ölü, yaralı ya da hasarlara dair bir bilgi verilmedi. ABD'den ise saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.