Eyfel Kulesi’ne Gazze için "Barış" yazısı yansıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.



Kentin simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'ne dev harflerle "Barış" kelimesi yansıtıldı.

Pankartlar taşıyan insanlar, dünyaca ünlü sembol yapının önünde barış çağrısında bulundu.