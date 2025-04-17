Eyfel Kulesi’ne Gazze için "Barış" yazısı yansıtıldı
Katil İsrail, katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te, Gazze’de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere dikkat çekmek amacıyla Eyfel Kulesi’ne “Barış” yazısı yansıtıldı.
Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Kentin simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'ne dev harflerle "Barış" kelimesi yansıtıldı.
Pankartlar taşıyan insanlar, dünyaca ünlü sembol yapının önünde barış çağrısında bulundu.