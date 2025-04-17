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Eyfel Kulesi’ne Gazze için "Barış" yazısı yansıtıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.04.2025 00:35 Güncelleme: 17.04.2025 00:36
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Eyfel Kulesi’ne Gazze için Barış yazısı yansıtıldı

Katil İsrail, katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te, Gazze’de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere dikkat çekmek amacıyla Eyfel Kulesi’ne “Barış” yazısı yansıtıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Kentin simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi'ne dev harflerle "Barış" kelimesi yansıtıldı.

Pankartlar taşıyan insanlar, dünyaca ünlü sembol yapının önünde barış çağrısında bulundu.

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Eyfel Kulesi’ne Gazze için Barış yazısı yansıtıldı Eyfel Kulesi’ne Gazze için Barış yazısı yansıtıldı Eyfel Kulesi’ne Gazze için Barış yazısı yansıtıldı
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