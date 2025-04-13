Trump "saklanma zamanı" diyerek duyurdu! ABD'den Somali ve Yemen'e saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD ordusu Somali ve Yemen'de birçok noktaya saldırılar düzenledi. ABD ordusunun Yemen'e düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

SOMALİ VE YEMEN'E SALDIRILAR!

ABD, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD ordusunun başkent Sana'nın batısındaki Bani Matar bölgesindeki bir fabrikaya üç hava saldırısı düzenlendiğini aktararak, saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

TRUMP "SAKLANMA ZAMANI" DİYEREK DUYURDU!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından bir mesaj paylaştı.

Teröristlerin "saklanma zamanı" olduğunu belirten Trump, dünyanın en iyisi olan ABD askerlerinin onları bulacağını ve harekete geçeceğini kaydetti.

SOMALİ'YE HAVA SALDIRISI

Trump, ABD askerlerinin DEAŞ'ı da 3 haftadan az sürede yok ettiğini iddia ederek, ABD askerlerini terör unsurlarını yok etmeleri için tekrar görevlendirdiğini kaydetti.

Somali halkına terörü sona erdirme ve refah sağlama yönündeki desteklerinin süreceğini belirten Trump, "Husilerin yerleşmesine (bunu yapmaya çalışıyorlar) izin vermemeliler." değerlendirmesinde bulundu.