Avusturalya’da uçak kazası: 1 ölü

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzeybatısında bu sabah meydana gelen uçak kazasında bir pilot yaşamını yitirdi. NSW Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre acil durum ekipleri, bugün yerel saatle 07.15 civarında White Cliffs kasabasındaki bir uçak pistinde yaşanan kazaya ilişkin ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Küçük uçağın pilotu olay yerinde hayatını kaybederken pilotun kimliği henüz resmi olarak tespit edilemedi. İlk incelemelere göre, hayatını kaybeden pilotun uçaktaki tek kişi olduğu belirlendi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

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