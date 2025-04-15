Macaristan’da sapkınlığa darbe: Anayasa değişikliği kabul edildi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Parlamento'da (AFP)

İKİ CİNSİYET VURGUSU: KADIN VE ERKEK!



Macaristan'da meclis aynı zamanda ülkede biyolojik olarak sadece kadın ve erkek cinsiyetlerinin tanınacağını aktardı.



Orban, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meclisten çıkan kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Macaristan'da anayasa değişikliği yasalaştı. Çocukların gelişimini koruyoruz. Bireylerin erkek veya kadın olarak doğduğunu savunuyoruz. Macaristan'da sağduyu önemli." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Orban'ın talebiyle 18 Mart'ta mecliste yapılan oylamada LGBT yürüyüşleri yasaklanmıştı.



Bu arada, Macaristan 2020'de cinsiyet değişikliğini yasaklamış, sadece kadınların anne, erkeklerin ise baba olabileceğine dair anayasa değişikliğine gitmişti.