Macaristan'da sapkınlığa darbe: Anayasa değişikliği kabul edildi
Macaristan'da meclis, çocukların gelişimi ve kamu düzeni için ülkedeki tüm LGBT faaliyetlerini engelleyen anayasa değişikliğini kabul ederek, ülkede sadece kadın ve erkek cinsiyetlerinin tanınacağını bildirdi.
Macaristan Meclisi, Başbakan Viktor Orban'ın talebi üzerine LGBT bireylerin düzenlediği gösteri ve ilgili tüm etkinliklerin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliğini görüşmek üzere toplandı.
Mecliste yapılan oylamada 21 "hayır" oyuna karşı 140 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla çocukların gelişimi ve kamu düzeni için ülkedeki tüm LGBT faaliyetlerini engelleyen anayasa değişikliği kabul edildi.
İKİ CİNSİYET VURGUSU: KADIN VE ERKEK!
Macaristan'da meclis aynı zamanda ülkede biyolojik olarak sadece kadın ve erkek cinsiyetlerinin tanınacağını aktardı.
Orban, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meclisten çıkan kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Macaristan'da anayasa değişikliği yasalaştı. Çocukların gelişimini koruyoruz. Bireylerin erkek veya kadın olarak doğduğunu savunuyoruz. Macaristan'da sağduyu önemli." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Orban'ın talebiyle 18 Mart'ta mecliste yapılan oylamada LGBT yürüyüşleri yasaklanmıştı.
Bu arada, Macaristan 2020'de cinsiyet değişikliğini yasaklamış, sadece kadınların anne, erkeklerin ise baba olabileceğine dair anayasa değişikliğine gitmişti.
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