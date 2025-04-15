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İsrail pasaportuna sahip kişilerin o ülkeye girişi yasaklandı! Karar Facebook'tan duyuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.04.2025 15:38
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İsrail pasaportuna sahip kişilerin o ülkeye girişi yasaklandı! Karar Facebook’tan duyuruldu

İsrail'in Filistin'deki katliamları ve insanlık suçları devam ederken, dünyadan da yapılanlara tepki gelmeye devam ediyor. Son olarak Maldivler, İsrail pasaportuna sahip kişilerin ülkeye girişini yasakladı.

Maldivler'de, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Muizzu, söz konusu yasanın onaylandığını belirterek, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişi yasaklandı." ifadesini kullandı.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu (AA)Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu (AA)

Bu adımın, İsrail'in, Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğini belirten Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

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İsrail pasaportuna sahip kişilerin o ülkeye girişi yasaklandı! Karar Facebook’tan duyuruldu İsrail pasaportuna sahip kişilerin o ülkeye girişi yasaklandı! Karar Facebook’tan duyuruldu İsrail pasaportuna sahip kişilerin o ülkeye girişi yasaklandı! Karar Facebook’tan duyuruldu
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