İngiliz haber ajansı duyurdu: Suudi Arabistan Suriye'nin 15 milyon dolarlık borcunu ödemeye hazırlanıyor
Konuya yakın üç kaynağın Reuters haber ajansına aktardığına göre, Suudi Arabistan, Suriye’nin Dünya Bankası’na olan borçlarını ödemeyi planlıyor.
İlk kez Reuters haber ajansı tarafından duyurulan bu plan, geçen yıl 8 Aralık'ta Hayat Tahrir Şam (HTŞ) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) diktatör Beşar Esad'ı devirmesinin ardından, Suudi Arabistan'ın Suriye'ye sağladığı ilk bilinen mali destek olacak.
Aynı zamanda, Körfez ülkelerinin Suriye'ye yönelik kritik desteklerinin somutlaşmaya başladığının da işareti olarak yorumlanıyor. Daha önce Katar'ın, Suriye'deki kamu çalışanlarının maaşlarını finanse etmeye yönelik girişimi gibi bazı planlar, ABD yaptırımları konusundaki belirsizlikler nedeniyle hayata geçirilememişti.
Geçtiğimiz ay, Katar, Ürdün üzerinden Suriye'ye doğalgaz sağlayarak ülkenin yetersiz elektrik altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen bir plan duyurdu. Reuters'a konuşan kaynaklara göre bu adım, Washington'un da onayını aldı.
HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK
Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan bir sözcü, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Resmiyet kazanmamış spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz, ancak kararlar alındığında duyurular yapıyoruz." dedi.
Suudi hükümetinin basın ofisi, Dünya Bankası ve Suriye hükümeti ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.
SURİYE'NİN BORCU NE KADAR?
Suriye'nin, Dünya Bankası'na yaklaşık 15 milyon dolarlık ödenmemiş borcu bulunuyor. Bu borç kapatılmadan, banka ülkeye hibe ya da başka türden mali destek sağlayamıyor.
Ancak iki kaynağa göre, Suriye'deki döviz sıkıntısı ve daha önce yurtdışında dondurulan varlıklar üzerinden borcun kapatılması yönündeki planlar sonuçsuz kaldı.
DÜNYA BANKASI VE SURİYE ARASINDAKİ İLK AÇIK TEMAS
Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, Dünya Bankası'ndan bir teknik heyet, Pazartesi günü Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yosr Bernieh ile bir araya geldi. Bu görüşme, Suriye hükümeti ile Dünya Bankası arasında kamuya açık olarak gerçekleşen ilk toplantı oldu.
Toplantıda iki taraf, finansal ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Bernieh, Suriye'nin mali ve bankacılık sektörünü olumsuz etkileyen uluslararası yaptırımlara ve önceki yönetimin ekonomi politikalarına da dikkat çekti.
ABD YAPTIRIMLARI KALDIRACAK MI? YENİ ŞAM HÜKÜMETİNDEN WASHINGTON'A ÜST DÜZEY ZİYARET
Reuters'ın Cumartesi günü geçtiği habere göre, Suriye bu ay sonunda, Dünya Bankası ve IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) düzenlediği yıllık bahar toplantılarına katılmak üzere Washington'a üst düzey bir heyet göndermeye hazırlanıyor. Bu ziyaret, Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriyeli yetkililerin ABD'ye gerçekleştireceği ilk resmi temas olacak.
Ancak Suriyeli heyetin ABD'li yetkililerle bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz net değil. Esad döneminde yürürlüğe giren ağır ABD yaptırımları hâlâ yürürlükte.
Ocak ayında, ABD yönetimi, insani yardımları kolaylaştırmak amacıyla bazı yaptırımlar için altı aylık bir muafiyet tanımıştı, ancak Reuters'a göre bu adımın etkisi sınırlı kaldı.
ABD'DE GÖRÜŞ AYRILIKLARI
Geçtiğimiz ay ise, ABD, Suriye'ye kısmi yaptırım kaldırılması karşılığında bir dizi şart sundu. Ancak Trump yönetimi, Suriye'nin yeni liderleriyle şimdiye dek sınırlı temas kurdu. Bu mesafenin nedeni olarak, Washington'daki farklı siyasi çevrelerin Suriye'ye yaklaşım konusundaki görüş ayrılıkları gösteriliyor.
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