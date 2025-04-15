İngiliz haber ajansı duyurdu: Suudi Arabistan Suriye’nin 15 milyon dolarlık borcunu ödemeye hazırlanıyor

Suriye Devleti Başkanı Ahmed El Şara umre ibadetini yerine getirmişti. (AA)

ABD YAPTIRIMLARI KALDIRACAK MI? YENİ ŞAM HÜKÜMETİNDEN WASHINGTON'A ÜST DÜZEY ZİYARET

Reuters'ın Cumartesi günü geçtiği habere göre, Suriye bu ay sonunda, Dünya Bankası ve IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) düzenlediği yıllık bahar toplantılarına katılmak üzere Washington'a üst düzey bir heyet göndermeye hazırlanıyor. Bu ziyaret, Esad'ın devrilmesinden bu yana Suriyeli yetkililerin ABD'ye gerçekleştireceği ilk resmi temas olacak.

Ancak Suriyeli heyetin ABD'li yetkililerle bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz net değil. Esad döneminde yürürlüğe giren ağır ABD yaptırımları hâlâ yürürlükte.

Ocak ayında, ABD yönetimi, insani yardımları kolaylaştırmak amacıyla bazı yaptırımlar için altı aylık bir muafiyet tanımıştı, ancak Reuters'a göre bu adımın etkisi sınırlı kaldı.

ABD'DE GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Geçtiğimiz ay ise, ABD, Suriye'ye kısmi yaptırım kaldırılması karşılığında bir dizi şart sundu. Ancak Trump yönetimi, Suriye'nin yeni liderleriyle şimdiye dek sınırlı temas kurdu. Bu mesafenin nedeni olarak, Washington'daki farklı siyasi çevrelerin Suriye'ye yaklaşım konusundaki görüş ayrılıkları gösteriliyor.