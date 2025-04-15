İsrail ABD’den büyük hava mühimmatı teslim alacak iddiası

İsrail'in, Gazze'deki savaşta kesin zafer hedefiyle ve İran'a yönelik genişleme hazırlıkları çerçevesinde ABD'den önemli bir hava mühimmatı sevkiyatı alacağı öne sürüldü. Yaklaşan teslimat, İsrail ordusunun operasyonel gücünü artırmayı amaçlıyor.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, ABD'den yaklaşık 3 bin adet hava mühimmatı almayı bekliyor. Söz konusu sevkiyatın, İsrail ordusunun Güney Komutanlığı tarafından planlanan büyük çaplı bir hava operasyonuna katkı sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

ABD yönetiminin onayladığı sevkiyatlar, İsrail'in son 1,5 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle azalan mühimmat stoklarını yenilemesine yardımcı olacak. İsrail, ABD'den Hellfire füzeleri, AGM-114 Hellfire bombaları, GBU-39 güdümlü bombalar, JDAM güdüm sistemleri ve çeşitli fünyeli bombalar alacak.

Bu sevkiyatlar, geçtiğimiz yıl ABD tarafından İsrail'e verilen ağır silah anlaşması çerçevesinde yapılan bir dizi yeni teslimatın parçası olarak gerçekleşecek. Bu teslimatların, İsrail'in hava kuvvetlerini daha da güçlendirmeyi amaçladığı ve Gazze'deki operasyonel kapasitesini artıracağı belirtiliyor.