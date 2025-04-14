Trump’tan gümrük tarifeleriyle ilgili yeni çıkış: Muafiyet yok

ABD Başkanı Donald Trump, herhangi bir tarife istisnası olmadığını belirterek, Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve tüm elektronik tedarik zincirini ele alacaklarını ifade etti.



Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.



Hiç kimsenin, özellikle de ABD'ye açık ara en kötü davranan Çin'in ülkesine karşı kullanılan haksız ticaret dengeleri ve parasal olmayan tarife engelleri konusunda "kurtulmadığını" vurgulayan Trump, cuma günü herhangi bir tarife "muafiyeti" açıklanmadığını kaydetti.



Trump, söz konusu ürünlerin fentanil krizi nedeniyle uygulanan mevcut yüzde 20 oranındaki tarifelere tabi olduğunu ve sadece farklı bir tarife kategorisine taşındıklarını aktardı.



ABD Başkanı Trump, "Sahte haber medyası bunu biliyor ama haber yapmayı reddediyor. Yaklaşan Ulusal Güvenlik Tarife İncelemelerinde yarı iletkenlere ve tüm elektronik tedarik zincirine bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bu ürünlerin ABD'de üretilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, diğer ülkelere özellikle "Çin gibi düşmanca ticaret yapanlara" bağlı kalarak rehin tutulmayacaklarının ortaya çıktığını kaydetti.



Trump, "Ayrıca, onların bizi on yıllardır ticaret yoluyla istismar etmelerine de artık izin veremeyiz, o günler geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.



TİCARET BAKANI LUTNİCK, BAZI TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNE YÖNELİK MUAFİYETİN KALICI OLMADIĞINI BELİRTTİ

Öte yandan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de bir televizyon kanalına verdiği röportajda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde bazı teknoloji ürünlerine tanınan muafiyetin kısa ömürlü olacağının sinyalini verdi.



Lutnick, "Bu ürünler karşılıklı tarifelerden muaf ancak bir ay ya da iki ay içinde yürürlüğe girmesi muhtemel olan yarı iletken tarifelerine dahiller." diye konuştu.



Bunun kalıcı bir muafiyet olmadığını kaydeden Lutnick, Başkan Trump'ın sadece bu ürünlerin ülkelerle pazarlık konusu yapılamayacağını netleştirdiğini ifade etti. Lutnick, "Bunlar ulusal güvenliğimiz için Amerika'da üretilmesi gereken şeyler." dedi.



BAZI TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ KARŞILIKLI TARİFELERDEN MUAF TUTULMUŞTU

ABD yönetimi, karşılıklılık esasına dayalı tarife uygulamalarına ilişkin düzenlemeler kapsamında bazı teknoloji ürünlerine muafiyet tanımıştı.



ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından 11 Nisan'da yayımlanan düzenlemeye göre; bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler ve güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulmuştu.

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