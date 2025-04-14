Trump’ın ticaret savaşında yeni perde! İkili müzakerelerde hangi şartlar koşulacak? İşte ABD’nin istediği taahhütler

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ÇİN'E ARKADAN KAPI KAPANIYOR

En dikkat çeken taleplerden biri de, Çin ürünlerinin "başka ülke üzerinden ABD'ye sokulmasını" engellemek. Vietnam ve Meksika gibi ülkelerin Çin mallarına 'menşe değişimi' yaparak Amerikan pazarına sunması Trump yönetimini fazlasıyla rahatsız etmiş durumda. Washington, bu yöntemin önüne geçmek için partner ülkelere "ürünlerin gerçek menşeini kanıtla" baskısı yapıyor.

SİLİKON VADİSİ İÇİN VERGİ İNDİRİMLERİ VE YASAL KORUMA

Trump'ın müzakere masasındaki bir diğer önemli gündem maddesi: Silikon Vadisi şirketlerinin, özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki vergi yükünün azaltılması. ABD, teknoloji devlerine uygulanan "aşırı" vergilerin kaldırılmasını ve veri gizliliği düzenlemelerinin yumuşatılmasını istiyor. Bu istek, Avrupa'nın teknolojiye dair sert regülasyonlarına karşı açık bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.