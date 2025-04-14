Trump'ın ticaret savaşında yeni perde! İkili müzakerelerde hangi şartlar koşulacak? İşte ABD'nin istediği taahhütler
ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşında dümeni bu kez ikili müzakerelere kırdı. Geçtiğimiz hafta 70’ten fazla ülkeye uygulanması planlanan dev tarifeleri son dakikada askıya alan Trump, 90 günlük bir müzakere süreci başlattı. Washington Post’un özel haberine göre, bu süre zarfında ABD, ticaret partnerlerinden çok net ve iddialı taleplerle masaya oturacak. Peki ABD, hangi taahhütleri talep ediyor?
Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray'ın ticaret gündemi netleşiyor. Çin hariç ek gümrük vergilerinin askıya alındığı ülkelerle ikili müzakereler yapacağını duyuran Trump'ın ülkelere koşacağı şartları Washington Post yazdı.
AMERİKAN GAZI AMERİKAN ÜRÜNÜ: SATIN ALINACAK ÜRÜNLER LİSTESİ HAZIR
Trump yönetimi, başta Vietnam, Japonya, Güney Kore ve İsrail olmak üzere birçok ülkeye "Amerikan gazı alın, ürünlerimizi ithal edin" mesajı verdi. Enerji, teknoloji ve tarım ürünleri başta olmak üzere, ABD firmalarına ihracat kolaylığı sağlanması talep ediliyor. Bu durum, Trump'ın uzun süredir kapalı kapılar ardında dile getirdiği "ticaret açığını kapatma" planının somut adımlarından biri olarak yorumlanıyor.
ÇİN'E ARKADAN KAPI KAPANIYOR
En dikkat çeken taleplerden biri de, Çin ürünlerinin "başka ülke üzerinden ABD'ye sokulmasını" engellemek. Vietnam ve Meksika gibi ülkelerin Çin mallarına 'menşe değişimi' yaparak Amerikan pazarına sunması Trump yönetimini fazlasıyla rahatsız etmiş durumda. Washington, bu yöntemin önüne geçmek için partner ülkelere "ürünlerin gerçek menşeini kanıtla" baskısı yapıyor.
SİLİKON VADİSİ İÇİN VERGİ İNDİRİMLERİ VE YASAL KORUMA
Trump'ın müzakere masasındaki bir diğer önemli gündem maddesi: Silikon Vadisi şirketlerinin, özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki vergi yükünün azaltılması. ABD, teknoloji devlerine uygulanan "aşırı" vergilerin kaldırılmasını ve veri gizliliği düzenlemelerinin yumuşatılmasını istiyor. Bu istek, Avrupa'nın teknolojiye dair sert regülasyonlarına karşı açık bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.
AMERİKAN TARIMINA DESTEK: ET VE TARIM İHRACATI MASADA
Avrupa başta olmak üzere birçok ülke, ABD menşeli tarım ürünlerine uyguladığı ithalat kısıtlamalarıyla biliniyor. Trump yönetimi ise bu duvarları yıkmakta kararlı. Anlaşmaların, özellikle Amerikan çiftçisine yeni pazarlar açacak şekilde şekillendirilmesi bekleniyor.
TALEPLER ABD İÇİN KARŞILIK BULACAK MI? UZMANLAR ENDİŞELİ
Ticaret dünyası bu taleplerin gerçek bir ekonomik dönüşüm mü yoksa bir seçim yatırımı mı olduğunu tartışıyor. Rethink Trade'in direktörü Lori Wallach, Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Eğer hedef sadece Avrupa'nın veri gizliliği kurallarını esnetip, Amerikan etini satmaksa, bu ABD'nin kronik ticaret açığını çözmez." yorumunda bulundu.
DİPLOMATİK TRAFİK YOĞUN: MÜZAKERELER BAŞLADI AMA YOL BELİRSİZ
Birçok ülke, müzakerelerde muhatap bulmakta güçlük çekiyor. Hintli, Japon ve Avrupalı yetkililer, Beyaz Saray'ın hangi isimlerle çalıştığını çözmeye çalışıyor. Ancak Washington'dan gelen sinyal net: Anlaşmalar ülke ülke, sektör sektör şekillenecek.
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