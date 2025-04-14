Alman basını yazdı Trump F35 için düğmeye bastı! İsrail ve Atina panikte: İşte dengeleri değiştiren telefon görüşmesi
ABD'de yeni dönemle birlikte, Türkiye-ABD ilişkisinin geleceği merak konusu.. Alman basınında da bu konuda önemli bir haber yer aldı. Haberde 'Trump, Erdoğan'a F-35'leri satabilir.' denildi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Fatih Yılmaz'da.
Almanya merkezli Frankfurter Rundschau, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından 2019'da F-35 programından çıkarıldığını hatırlattı. Ancak habere göre Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesiyle Ankara'nın yeniden programa dahil edilme ihtimali güçlü biçimde masaya gelmiş durumda.
TRUMP DANIŞMAN EKİBİNE TALİMATI VERDİ
Frankfurter Rundschau, Trump'ın bu sürpriz tutum değişikliğinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir telefon görüşmesinden sonra ortaya çıktığını yazdı. Haberde, Trump'ın danışman ekibinden, Türkiye'ye yönelik askeri ambargonun hem hukuki hem teknik boyutlarının esnetilmesi için yol haritası hazırlamalarını istediği vurgulandı.
İSRAİL'İN KORKULU RÜYASI: TÜRKİYE VE F35
İsrail medyasının da dikkatle takip ettiği gelişmeler, Tel Aviv yönetiminde endişe yaratmış durumda. Zira İsrail, bölgedeki askeri-teknolojik üstünlüğünü korumak için Türkiye'nin F-35 filosuna kavuşmasını istemiyor.
Gazetenin aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, F-35 programına yeniden dahil olunması halinde sadece uçak alımı değil, bunun yanı sıra yaklaşık 20 milyar dolarlık yedek parça ve ekipman talebinde bulunacaklarını dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve deniz unsurları için de geniş çaplı alım planları hazır.
Frankfurter Rundschau'ya göre İsrail için bu gelişmeler yalnızca diplomatik bir sorun değil, doğrudan sahada dengeyi değiştirecek bir tehdit olarak görülüyor. Özellikle Suriye'nin güneyinde Türkiye ve İsrail'in sahada karşı karşıya gelme ihtimali, bu hamleyi Tel Aviv için daha da kritik hale getiriyor.
NETANYAHU DEFALARCA ENGELLEMEYE ÇALIŞTI AMA...
Middle East Eye'a dayandırılan bilgiye göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, F-35 satışı konusunu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile defalarca görüşerek engellemeye çalıştı. Fakat Türkiye'nin kararlı duruşu, Tel Aviv'in bu çabalarının sonuç vermediğini gösteriyor.
YUNAN ALARMDA: İSRAİL'LE KİRLİ İTTİFAK! LOBİCİLİK BAŞLADI
Yunanistan cephesinde de alarm seviyesi yükseldi. Türkiye'nin F-35 filosuna kavuşması, Atina'nın Ege üzerindeki askeri denge planlarını tehlikeye sokuyor. Haberde, Yunanistan'ın en az 20 adet F-35 için ABD'ye talepte bulunduğu, ancak Ankara'nın olası alımının Atina'nın stratejik hesaplarını altüst ettiği belirtildi.
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, İsrail ile birlikte Türkiye'ye karşı lobi faaliyetlerini artırdığı, bu amaçla diplomatik temasların hız kazandığı da haberde yer aldı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in son Netanyahu görüşmesinde F-35 konusunun ana gündem maddesi olduğu kaydedildi.
A HABER MUHABİRİ MANNHEIM'DA: CANLI AKTARDI
A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Mannheim'dan detayları aktardı.
Yılmaz, "Türkiye 2019 yılında Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri aldığı için haksız bir şekilde üretim programında yer aldığı F35 programından çıkarılmış yaptırımlara maruz kalmıştı. Ancak ABD Başkanı Trump'ın yeniden seçilmesiyle Türkiye'nin F-35 sürecine geri dönem ve askeri iş birliğinin yeniden başlaması ihtimali belirdi." dedi.
Yılmaz, "Bu durumun İsrail'i son derece rahatsız ettiği belirtildi. Söz konusu haber Alman gazetesinde yayınlandı. Gazete Başkan Trump ve yönetiminin S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımları kaldırmayı değerlendirdiğini ve Türkiye'yi F-35 programına geri almayı planladığını yazdı. Bu kapsamda hem ekibinden hukuki hem de teknik süreci araştırmalarını istediği kaydedildi." ifadelerini kullandı.
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