Şimdiye kadarki en büyük savaş gemisi! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: İşte Kim Jong Un’un yeni oyuncağı

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DONANMANIN YENİ DEVİ: 140 METRELİK FİRKATEYN

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden (CSIS) Joseph Bermudez Jr. ve Jennifer Jun'un yaptığı analize göre, geminin uzunluğu yaklaşık 140 metre. Bu da onu Kuzey Kore'nin bugüne dek inşa ettiği en büyük savaş gemisi yapıyor.

Karşılaştırmak gerekirse, ABD Donanması'nın Arleigh Burke sınıfı destroyerleri 154 metre, halen yapım aşamasındaki Constellation sınıfı firkateynler ise 151 metre uzunluğa sahip.

MODERNİZASYON HAMLESİ VE RUSYA ETKİSİ

Kim Jong Un yönetimi, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen ordusunu hızla modernize etmeye devam ediyor. Balistik füze testleri ve yeni nesil silahlar geliştirme çabaları bunun en somut göstergeleri.

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna savaşının ardından iyice yakınlaşan ilişkilerin, Kuzey Kore'nin yaptırımları aşmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Güney Koreli emekli amiral Kim Duk-ki, Moskova'nın bu dev geminin füze sistemleri için teknoloji desteği sağlamış olabileceğini öne sürdü.