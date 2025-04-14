Şimdiye kadarki en büyük savaş gemisi! Uydu görüntüleri ortaya çıktı: İşte Kim Jong Un'un yeni oyuncağı
Yeni uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin şimdiye kadarki en büyük ve en gelişmiş savaş gemisini inşa ettiğini gözler önüne serdi. Uzmanlara göre bu gemi, Kim Jong Un’un donanmasındaki mevcut gemilerin boyutunun iki katından daha büyük olabilir.
6 Nisan'da Maxar Technologies ve Planet Labs tarafından çekilen görüntüler, Pyongyang'ın yaklaşık 60 kilometre güneybatısında, batı kıyısındaki Nampo tersanesinde yapımı devam eden devasa bir savaş gemisini gösteriyor.
CNN International'ın haberine göre, bu geminin dikey fırlatma sistemlerine sahip güdümlü füze firkateyni (FFG) olarak tasarlandığı ve kara ile deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere çeşitli füzeler taşıyacağı tahmin ediliyor.
DONANMANIN YENİ DEVİ: 140 METRELİK FİRKATEYN
ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden (CSIS) Joseph Bermudez Jr. ve Jennifer Jun'un yaptığı analize göre, geminin uzunluğu yaklaşık 140 metre. Bu da onu Kuzey Kore'nin bugüne dek inşa ettiği en büyük savaş gemisi yapıyor.
Karşılaştırmak gerekirse, ABD Donanması'nın Arleigh Burke sınıfı destroyerleri 154 metre, halen yapım aşamasındaki Constellation sınıfı firkateynler ise 151 metre uzunluğa sahip.
MODERNİZASYON HAMLESİ VE RUSYA ETKİSİ
Kim Jong Un yönetimi, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen ordusunu hızla modernize etmeye devam ediyor. Balistik füze testleri ve yeni nesil silahlar geliştirme çabaları bunun en somut göstergeleri.
Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna savaşının ardından iyice yakınlaşan ilişkilerin, Kuzey Kore'nin yaptırımları aşmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Güney Koreli emekli amiral Kim Duk-ki, Moskova'nın bu dev geminin füze sistemleri için teknoloji desteği sağlamış olabileceğini öne sürdü.
PLAN İDDİALI KAYNAK SINIRLI
Uzmanlar, geminin dış görünüşünün etkileyici olmasına rağmen, savaş gemisi teknolojisinde asıl zorluğun iletişim, radar, silah ve sensör sistemlerini uyumlu şekilde entegre etmek olduğunu vurguluyor.
Güney Kore Ulusal Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Kim Byung-kee ise, Pyongyang'ın böylesine büyük bir gemiyi üretip etkin şekilde kullanacak teknik altyapı ve bütçeye sahip olup olmadığının şüpheli olduğunu dile getirdi.
Emekli amiral Kim Duk-ki ise Kuzey Kore'nin bu gemiyi hipersonik balistik füzelerle donatması halinde, bölgesel güvenlik dengelerinin kökten değişebileceği uyarısında bulundu.
DONANMANIN YAŞLANAN FİLOSU VE KİM JONG UN'UN HEDEFLERİ
Kuzey Kore donanması, 400 civarında devriye gemisi ve 70 denizaltıyla kağıt üzerinde güçlü görünse de, bu gemilerin büyük bölümü eski ve küçük. 1970'lerden kalma iki Najin sınıfı firkateyn dışında kayda değer yüzey savaş gemisi bulunmuyor.
Kim Jong Un, donanmayı modernize etme konusunda ısrarcı. Özellikle denizaltıdan fırlatılabilir füzeler ve bu füzeleri taşıyacak yeni nesil denizaltılar üzerinde çalışıyor. Eylül ayında Kim, büyük yüzey savaş gemilerinin ve denizaltıların sığabileceği yeni bir deniz üssü inşasının acil bir ihtiyaç haline geldiğini açıklamıştı.
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