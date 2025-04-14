Guterres’ten Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası barış çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Sumi kentine yapılan ve 32 kişinin ölümüne, 99 kişinin yaralanmasına yol açan balistik füze saldırısının ardından kalıcı ateşkes çağrısını yineledi. BM Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilerek, bu tür saldırıların derhal sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna'nın Sumi kentinde meydana gelen trajik saldırı sonrasında bir kez daha Ukrayna'da kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti. BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu saldırının Paskalya'dan önceki "kutsal hafta"da gerçekleşmesi, saldırıların insani yönünü daha da derinleştiriyor. Guterres, sivillere ve sivil altyapılara yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde yasak olduğunu belirterek, bu tür eylemlerin her nerede olursa olsun hemen durdurulması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, BM'nin Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü tam olarak koruyan adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış için gereken çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı. Guterres, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için uluslararası toplumu daha etkin bir şekilde hareket etmeye çağırırken, barışın sağlanabilmesi adına uluslararası iş birliğinin önemini de belirtti.

Son olarak, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısının sonuçları ağır oldu. Bu saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.