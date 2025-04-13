Yüzlerce Iraklı Gazze’deki zulme ilişkin destek gösterisi düzenledi

Irak'ın Kerkük kentinde yüzlerce kişi, Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. Kerkük'teki Arafa stadyumunda bir araya gelen grup ellerinde, "Zulme sessiz kalmak, zulmün ortağı olmaktır", "Normalleşme ihanettir, Gazze ise şereftir", "Kerkük, Gazze'yi destekliyor", "Gazze, gururun simgesidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan din adamı Saman Baziyani, 7 Ekim 2023'te Filistin topraklarında başlayan zulüm ve katliamın acımasızca devam ettiğini belirtti.

Baziyani, İsrail'in bombaları altında binlerce Gazzelinin ölmesine dünya sessiz kalsa da Kerküklülerin sessiz kalmayacağını ve dünyada düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinin, zulme sessiz kalmayan vicdanların hala var olduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

Gösterinin ardından İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve Filistin halkı için dua edildi.