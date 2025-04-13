Hamursuz Bayramı’nda Mescid-i Aksa’ya eylem çağrısı: Filistin çağrıyı kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Hamursuz Bayramı münasebetiyle aşırılık yanlısı Yahudi örgütlerin ve Filistin topraklarını işgal eden İsrailli derneklerin, Mescid-i Aksa'ya daha fazla kişiyle baskın yapılması çağrılarını kınadı.

Söz konusu bayramda, Mescid-i Aksa'nın avlusunda kurban kesilmesi çağrılarının da yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, işgal güçlerinin tek taraflı olarak yerine getirdiği icraatların uluslararası hukuk ve meşruiyeti küçüksemek anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, "İhlaller karşısında uluslararası toplumun sessizliği, imzalanmış uluslararası anlaşmalara karşı işgalcilerin ağır ihlallerine verilen destek 'işbirliği' seviyesine ulaşmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Aşırılık yanlısı Yahudi örgütleri, Hamursuz Bayramı'nın başlamasıyla kurbanların Mescid-i Aksa'ya sokulması ve orada kesilmesi çağrıları yapmıştı.

İsrail ordusu, 12-20 Nisan tarihlerinde kutlanacak olan Yahudi Hamursuz Bayramı öncesinde Batı Şeria'daki güvenliği artırmak için altı yeni bölüğün konuşlandırılacağını duyurmuştu.