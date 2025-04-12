Trump yönetiminin ilk yılında 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedeflediği iddia edildi

Washington Post'un haberine göre, Trump yönetimi göçmen politikalarında sert ve kapsamlı bir strateji izlemiş olabilir. Gazetenin ismini açıklamadığı eski bir federal yetkiliye dayandırdığı iddiaya göre, Trump yönetimi göreve geldiği ilk yılda 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefledi.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE TEMAS KURULDU İDDİASI

Haberde, bu hedefe ulaşmak amacıyla Beyaz Saray'ın İç Güvenlik Bakanlığı ve çeşitli federal ajanslarla birlikte günlük planlamalar yaptığı, ayrıca söz konusu kişilerin gönderilebileceği üçüncü ülkelerle temas kurulduğu belirtildi. İddiaya göre bu süreçte en az 30 ülkeyle görüşmeler yürütüldü.

"MİLYONLARCA GÖÇMENİ SINIR DIŞI ETME"

Trump, seçim kampanyası döneminde "milyonlarca göçmeni sınır dışı etme" vaadinde bulunmuştu. Yardımcısı JD Vance'in ise bu sürecin ilk etapta 1 milyon kişiyle başlayabileceğini dile getirdiği hatırlatıldı.

O DÜZENLEMEYİ DEVREYE SOKTU MU?

Öte yandan haberde, Trump'ın "Yabancı Düşmanlar Yasası" olarak bilinen 1798 tarihli bir düzenlemeyi devreye soktuğu da yer aldı. Savaş dönemlerinde kullanılan bu yasa, başkana düzensiz göçmenleri sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler tanıyor. Bu adımın, özellikle terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ileri sürülen göçmenlere karşı kullanıldığı öne sürüldü.

Ancak söz konusu iddialar Trump cephesi tarafından henüz doğrulanmadığı gibi henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.