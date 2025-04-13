Yunanistan Genelkurmay Başkanı’ndan skandal açıklamalar: Türkiye’yi tehdit etti! Müdahale için 5 dakika süre verdi
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis, Türkiye'yi “tehdit” olarak tanımlarken, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin her an müdahaleye hazır olduğunu ve gerekirse 5 dakika içinde müdahale edebileceklerini öne sürdü. Bu skandal açıklamalar, Houpis'in 10. Delphi Ekonomi Forumu'nda Yunanistan’ın askeri gücünü artırma hedeflerini anlatırken geldi.
Houpis, "Türkiye bizim için her zaman bir tehdit olmaya devam ediyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, her türlü duruma müdahale etmeye hazır. En ufak bir güvensizlik belirtisi görmek istemiyoruz." dedi.
Türkiye'nin sürekli yeni gerginlikler yarattığını iddia eden Houpis, Yunan ordusunun her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı. Houpis,haddini aşarak "Türkler için toleransımız bitti; gerekirse 5 dakika içinde müdahalemizi yaparız." ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'DAN 12 YILLIK SAVAŞ HAZIRLIĞI
Houpis, Yunanistan'ın son yıllarda ekonomik krizden dolayı askeri hazırlıklarını aksattığı iddialarının asılsız olduğunu savundu. Yeni 12 yıllık savunma planı doğrultusunda, Yunanistan ordusunun teknolojik altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu planla, insansız hava araçları (İHA) gibi gelişmiş savunma teknolojilerine yatırım yapacaklarını açıkladı. Yunan kara birliklerinin adalar üzerindeki stratejik üstünlüklerini koruma çalışmalarının da sürdüğünü ekledi.
BİTİK YUNAN ORDUSUNU AYAĞA KALDIRMA ÇABASI
Yunan Genelkurmay Başkanı, Avrupalı uzmanların "bitik" olarak değerlendirdiği ordunun operasyonel kabiliyetini artırma adına yeni silahlanma programları başlatacaklarını duyurdu. Bu programda, Yunan ordusunun deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirmek için yeni birimler oluşturulacak. Mevcut askeri sistemlerin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Houpis, ordunun modernizasyonu için ciddi adımlar attıklarını belirtti.
"AŞİL KALKANI" PROJESİ
Yunanistan, Doğu Akdeniz ve adaları için harekete geçeceğini açıkladı.
"Aşil Kalkanı" adı verilen savunma projesi, Yunan hükümeti için öncelikli projeler arasında yer alıyor. Yaklaşık 2,8 milyar avroya mal olması beklenen bu projede, taktik balistik füzeler, savaş uçakları, denizaltılar ve insansız hava araçları kullanılacak. 2027 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan sistemin, Yunanistan'ın bölgedeki savunmasına destek olması bekleniyor.
YUNAN GENÇLERE ASKERİ KARİYER ÇAĞRISI
Houpis, Yunan askeri okullarının önemini de vurguladı. Askerliğin bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten Houpis, subayların sadece asker değil aynı zamanda bilim insanı olmaları gerektiğini söyledi. Askeri kariyerin maddi açıdan da makul bir seçenek olduğunun altını çizen Houpis, gençleri bu yolda kariyer yapmaya çağırdı.
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