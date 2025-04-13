Yunanistan Genelkurmay Başkanı’ndan skandal açıklamalar: Türkiye’yi tehdit etti! Müdahale için 5 dakika süre verdi

Houpis, "Türkiye bizim için her zaman bir tehdit olmaya devam ediyor. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, her türlü duruma müdahale etmeye hazır. En ufak bir güvensizlik belirtisi görmek istemiyoruz." dedi.

Türkiye'nin sürekli yeni gerginlikler yarattığını iddia eden Houpis, Yunan ordusunun her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı. Houpis,haddini aşarak "Türkler için toleransımız bitti; gerekirse 5 dakika içinde müdahalemizi yaparız." ifadelerini kullandı.