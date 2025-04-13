Rusya: Ukrayna enerji altyapılarınızı vurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Belgorod bölgesindeki enerji altyapı tesislerine saldırı düzenlediği belirtildi.



Saldırı sonucu bölgenin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını tek taraflı vurmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.



ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.



Ancak anlaşmaya rağmen Moskova ve Kiev, birbirlerine enerji ve altyapı tesislerine karşılıklı saldırıları sürdürdüğü suçlamasında bulunuyor.

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