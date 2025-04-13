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İsrail işgal güçlerinden saldırı itirafı: El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.04.2025 12:53 Güncelleme: 13.04.2025 12:54
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İsrail işgal güçlerinden saldırı itirafı: El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladık

İsrail işgal güçleri, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladığını itiraf etti.

İşgal güçlerinden yapılan açıklamada, hava saldırısıyla hedef alınan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin içinde Hamas'a ait bir "komuta ve kontrol merkezi" bulunduğunu öne sürüldü.

İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hastanenin kabul ve acil servis binası 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkılırken, cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. (AA)İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi. (AA)

Saldırı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.

Saldırıda hastanenin kabul ve acil servis binası 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı. (AA) Saldırıda hastanenin kabul ve acil servis binası 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı. (AA)

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı veya tedavi gördüğü hastanelere saldırmak için çeşitli bahaneler öne sürüyor.

İSRAİL'İN HASTANEYE DAHA ÖNCEKİ SALDIRISINDA 500'ÜN ÜZERİNDE SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Gazze'nin en eski hastanesi olarak bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim 2023'te düzenlenen İsrail hava saldırısı can kaybının en yüksek olduğu saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulurken çevredeki yapılar, araçlar ve ibadet yerleri de zarar gördü. (AA) Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulurken çevredeki yapılar, araçlar ve ibadet yerleri de zarar gördü. (AA)

El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sığınan veya tedavi gören çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 500'ün üzerinde Filistinli saldırıda yaşamını yitirmişti.

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İsrail işgal güçlerinden saldırı itirafı: El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladık İsrail işgal güçlerinden saldırı itirafı: El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladık İsrail işgal güçlerinden saldırı itirafı: El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladık
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