İsrail işgal güçlerinden saldırı itirafı: El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladık
İsrail işgal güçleri, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladığını itiraf etti.
İşgal güçlerinden yapılan açıklamada, hava saldırısıyla hedef alınan El-Ehli Baptist Hastanesi'nin içinde Hamas'a ait bir "komuta ve kontrol merkezi" bulunduğunu öne sürüldü.
İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hastanenin kabul ve acil servis binası 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkılırken, cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.
Saldırı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.
Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.
İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı veya tedavi gördüğü hastanelere saldırmak için çeşitli bahaneler öne sürüyor.
İSRAİL'İN HASTANEYE DAHA ÖNCEKİ SALDIRISINDA 500'ÜN ÜZERİNDE SİVİL ÖLMÜŞTÜ
Gazze'nin en eski hastanesi olarak bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim 2023'te düzenlenen İsrail hava saldırısı can kaybının en yüksek olduğu saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.
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