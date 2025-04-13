İsrail işgal güçlerinden saldırı itirafı: El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladık

Saldırıda hastanenin kabul ve acil servis binası 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı. (AA)



İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı veya tedavi gördüğü hastanelere saldırmak için çeşitli bahaneler öne sürüyor.



İSRAİL'İN HASTANEYE DAHA ÖNCEKİ SALDIRISINDA 500'ÜN ÜZERİNDE SİVİL ÖLMÜŞTÜ



Gazze'nin en eski hastanesi olarak bilinen El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim 2023'te düzenlenen İsrail hava saldırısı can kaybının en yüksek olduğu saldırılardan biri olarak kayıtlara geçmişti.