DSÖ duyurdu: İsrail’in saldırdığı El-Ehli Baptist Hastanesi hizmet dışı kaldı

Ghebreyesus, İsrail'in Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak bilinen El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi bu sabahki tahliye emri ve saldırının ardından hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, hastanedeki bir çocuğun, bakımının aksaması nedeniyle öldüğünü de kaydetti.

Ghebreyesus, hastanenin acil servis, laboratuvar, röntgen makineleri ve eczanesinin tahrip edildiğini belirterek, "50 hasta, başka hastanelere nakledilmek zorunda kaldı. 40 kritik hasta nakledilemedi. Hastane onarımlar tamamlanana kadar yeni hasta kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.