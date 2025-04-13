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Tacikistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.04.2025 10:04
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Tacikistan’da 5,8 büyüklüğünde deprem

Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özbekistan Sismoloji Merkezi, depremin yerel saatle 09.24’te, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Dağlık bölgede meydana gelen sarsıntıda can veya mal kaybı bildirilmedi

Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özbekistan Sismoloji Merkezi, depremin yerel saat ile 09.24'te kaydedildiğini açıkladı.

Merkez üssü Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti olan 5,8 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.Dağlık bölgede kaydedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Deprem komşu Özbekistan'da da 3,2 büyüklüğünde hissedildi.

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Tacikistan’da 5,8 büyüklüğünde deprem Tacikistan’da 5,8 büyüklüğünde deprem Tacikistan’da 5,8 büyüklüğünde deprem
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