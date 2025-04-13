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ABD'de uçak boş alana düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.04.2025 09:52
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ABD’de uçak boş alana düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinde altı kişilik küçük bir uçak Copake yakınlarında boş bir alana düştü. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Columbia County Şerif Ofisi, kazadan kaç kişinin sağ kurtulduğuna dair bilgi paylaşmadı.

ABD'nin New York kentinde küçük bir uçağın düştüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin New York kentinde içinde altı kişinin bulunduğu bir uçak düştü. Uçağın cumartesi günü Copake yakınlarında açık alana düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza hakkında açıklama yapan Columbia County Şerif Ofisi, kaç yolcunun kazadan sağ kurtulduğu hakkında bilgi vermedi.

HERHANGİ BİR YAPIYA ÇARPMADI

Şerif Ofisi'nden Jacqueline Salvatore, uçağın düştüğü sırada herhangi bir yapıya çarpmadığını ve hava koşulları nedeniyle olay yerine ulaşmanın zor olduğunu belirtti. Salvatore, kazaya neyin sebep olduğunun netlik kazanmadığını ifade etti.

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ABD’de uçak boş alana düştü: 1 kişi hayatını kaybetti ABD’de uçak boş alana düştü: 1 kişi hayatını kaybetti ABD’de uçak boş alana düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
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