Trump yönetiminden Ukrayna’da bir istek daha: Değerli madenlerden sonra gözünü oraya dikti!

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ve ABD yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelere damga vuran en çarpıcı başlık, Ukrayna'nın elindeki Rus gazını Avrupa'ya taşıyan tarihi boru hattının kontrolünün Washington'a devredilmesi talebi oldu.

Sovyetler döneminde inşa edilen bu boru hattı, Rusya'nın Sudzha kentinden başlayıp Ukrayna'nın Slovakya sınırındaki Uzhhorod kentine kadar uzanıyor ve Avrupa'nın enerji güvenliği için hâlâ büyük önem taşıyor. The Guardian'ın haberine göre ABD hükümeti bu kritik altyapıyı, Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu aracılığıyla devralmak istiyor.

MADENLER, GAZ, PETROL: NE VARSA ALIN MANTIĞI

Trump yönetiminin baskıları yalnızca boru hattıyla sınırlı değil. ABD ayrıca Ukrayna'nın nadir toprak elementleri, petrol ve doğal gaz rezervlerini de talep ediyor. Üstelik bu pazarlık, önceki Biden döneminde Ukrayna'ya gönderilen silahların "karşılığı" olarak sunuluyor.

Ukraynalı ekonomist Volodimir Landa, ABD'nin bu tavrını "her ne koparabilirsek mantığıyla hareket eden sömürge tipi bir talep" olarak niteledi ve Kiev'in bu anlaşmayı kabul etme ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu söyledi.