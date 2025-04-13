Kral Arthur’a ait tarihi el yazması bulundu

Cambridge Üniversitesi, 25 Mart'ta yaptığı açıklamayla Kral Arthur efsanesi hakkında önemli bir tarihi belgeyi kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu el yazması, 'Suite Vulgate du Merlin' olarak bilinen ve Kral Arthur hikayelerinin eski Fransızca ile kaleme alınmış bir versiyonuna ait.

Belgelerin 2019 yılında Cambridge'deki bir kütüphanede, eski bir kitabın cilt kısmında kullanılmış halde tesadüfen bulunduğu belirtildi. Üniversitenin açıklamasına göre, el yazması 1500'lü yıllarda dönemin mülk kayıtlarının cildinde kullanılmak üzere kesilmiş, katlanmış, dikilmiş ve büyük ölçüde zarar görmüş bir şekilde muhafaza edildi. Ancak modern teknolojiler sayesinde, bilim insanları parçaya zarar vermeden içeriğini dijital ortamda düzenlemeyi başardı. Çok bantlı görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve 3 boyutlu modelleme teknikleriyle metinler taranarak, dijital bir 'yapboz' gibi birleştirildi. Böylece belgelerin detaylı içeriği gün yüzüne çıkarıldı.

Araştırmaya liderlik eden uzmanlar, belgenin 1275 ile 1315 yılları arasında yazıldığını ve dönemin soylu sınıfına hitap eden Arthur efsanelerinin bir parçası olduğunu açıkladı. Üniversite yetkilileri, her el yazmasının elde çoğaltılması nedeniyle benzersiz olduğunu ve bu tür detayların, belgelerin kökenine dair araştırmalarda büyük önem taşıdığını belirtti. Şu anda Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'nde koruma altına alınan belge, dijitalleştirildikten sonra araştırmacıların erişimine açılacak.