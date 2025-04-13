Jeffrey Sachs’tan ADF’de sarsıcı itiraf: Suriye savaşı Esad yüzünden çıkmadı plan çok daha önceden hazırdı!

Jeffrey Sachs, Suriye'de 14 yıldır süren kanlı çatışmaların, Esad'ın otoriter yönetiminden değil, 2011'de Beyaz Saray'da alınan bir karardan kaynaklandığını söyledi.

Üstelik bu kararın arkasında yalnızca Amerikan yönetimi değil, İsrail'in 25 yıldır süren talepleri de vardı. Sachs, "Netanyahu, Orta Doğu'daki tüm muhalif rejimleri devirmek istiyordu; Esad da bu listenin başındaydı." dedi.

"CIA DESTEKLİ OPERASYON: TİMBER SYCAMORE"

Sachs, Obama döneminde yürütülen 'Timber Sycamore' isimli gizli operasyonun Suriye'deki cihatçı grupları silahlandırıp, eğittiğini ve sahaya sürdüğünü hatırlattı. Sachs, bu kanlı planın sonucunda yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini vurguladı. "Bu savaş, CIA'nın kurguladığı bir kaostan ibaretti." diyerek sürecin tesadüf olmadığını belirtti.

PENTAGON'UN KARA LİSTESİ: BEŞ YILDA YEDİ ÜLKE!

Sachs, Suriye savaşının arkasındaki esas planın 2001 yılına dayandığını açıkladı. NATO'nun eski komutanı Wesley Clark'ın kendisine, Pentagon'un masasında duran bir belge gösterdiğini anlatan Sachs, "Beş yıl içinde yedi ülkenin vurulması planlanmıştı. Irak, Libya, Somali, Sudan, Lübnan, Suriye ve hedefteki son ülke İran'dı. Tek bir savaş bile rastlantı değildi." dedi.

"BU SAVAŞLAR AMERİKAN MENŞEİLİ"

Sachs, Suriye dahil bölgedeki tüm savaşların ardında Amerikan çıkarlarının ve İsrail'in güvenlik planlarının yattığını, bu çatışmaların ABD'nin doğrudan desteği olmadan asla mümkün olmadığını dile getirdi. "İsrail, Gazze'de bir soykırım uyguluyor. Ancak ABD'nin askeri ve finansal desteği olmasa, bu kıyım bir gün bile devam edemezdi." diyerek, Washington'un rolünü açıkça hedef aldı.