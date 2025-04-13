Jeffrey Sachs'tan ADF'de sarsıcı itiraf: Suriye savaşı Esad yüzünden çıkmadı plan çok daha önceden hazırdı!
Antalya Diplomasi Forumu, ABD'li akademisyen ve BM danışmanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın çarpıcı sözleriyle sarsıldı. Suriye savaşının ardında Beşar Esad’ın değil, ABD ve İsrail’in olduğunu belirten Sachs, NATO eski komutanının yıllar önce kendisine verdiği “savaş listesi”ni de açıkladı.
Jeffrey Sachs, Suriye'de 14 yıldır süren kanlı çatışmaların, Esad'ın otoriter yönetiminden değil, 2011'de Beyaz Saray'da alınan bir karardan kaynaklandığını söyledi.
Üstelik bu kararın arkasında yalnızca Amerikan yönetimi değil, İsrail'in 25 yıldır süren talepleri de vardı. Sachs, "Netanyahu, Orta Doğu'daki tüm muhalif rejimleri devirmek istiyordu; Esad da bu listenin başındaydı." dedi.
"CIA DESTEKLİ OPERASYON: TİMBER SYCAMORE"
Sachs, Obama döneminde yürütülen 'Timber Sycamore' isimli gizli operasyonun Suriye'deki cihatçı grupları silahlandırıp, eğittiğini ve sahaya sürdüğünü hatırlattı. Sachs, bu kanlı planın sonucunda yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini vurguladı. "Bu savaş, CIA'nın kurguladığı bir kaostan ibaretti." diyerek sürecin tesadüf olmadığını belirtti.
PENTAGON'UN KARA LİSTESİ: BEŞ YILDA YEDİ ÜLKE!
Sachs, Suriye savaşının arkasındaki esas planın 2001 yılına dayandığını açıkladı. NATO'nun eski komutanı Wesley Clark'ın kendisine, Pentagon'un masasında duran bir belge gösterdiğini anlatan Sachs, "Beş yıl içinde yedi ülkenin vurulması planlanmıştı. Irak, Libya, Somali, Sudan, Lübnan, Suriye ve hedefteki son ülke İran'dı. Tek bir savaş bile rastlantı değildi." dedi.
"BU SAVAŞLAR AMERİKAN MENŞEİLİ"
Sachs, Suriye dahil bölgedeki tüm savaşların ardında Amerikan çıkarlarının ve İsrail'in güvenlik planlarının yattığını, bu çatışmaların ABD'nin doğrudan desteği olmadan asla mümkün olmadığını dile getirdi. "İsrail, Gazze'de bir soykırım uyguluyor. Ancak ABD'nin askeri ve finansal desteği olmasa, bu kıyım bir gün bile devam edemezdi." diyerek, Washington'un rolünü açıkça hedef aldı.
2012'DE BARIŞIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!
Sachs, 2012 yılında Kofi Annan öncülüğünde Suriye için hazırlanan barış planının, ABD tarafından reddedildiğini de ifşa etti. "Tüm taraflar barışı kabul etti, yalnızca Amerika itiraz etti. Esad hemen gitmezse barış olmaz dediler. Sonuç ortada: Savaş 14 yıldır sürüyor ve yüzbinlerce can kaybı yaşandı." sözleriyle Amerika'nın barış sürecini nasıl sabote ettiğini aktardı.
"FİLİSTİN BM ÜYESİ OLMADAN ORTA DOĞU'DA BARIŞ MÜMKÜN DEĞİL!"
Sachs'a göre bölgede kalıcı barışın önündeki en büyük engel, ABD'nin Filistin'e uyguladığı siyasi veto. "Filistin'in BM'ye tam üye olması, Orta Doğu'da savaşların son bulmasının anahtarıdır. ABD bu vetosunu kaldırmadığı sürece Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta akan kan durmayacak." diyerek, çözümün kapısını da gösterdi.
JEFFREY SACHS KİMDİR?
Yahudi kökenli olan ve 5 Kasım 1954 doğumlu Jeffrey Sachs, dini inancını hayatının merkezine koymayan, daha çok hümanist ve seküler görüşleriyle tanınan bir akademisyen olarak biliniyor. Bilimsel çalışmaları ve küresel sorunlara karşı geliştirdiği çözüm önerileriyle uzun yıllardır uluslararası alanda etkili bir isim olarak kabul ediliyor.
Harvard ve Columbia gibi prestijli üniversitelerde yıllarca ders veren Sachs, yalnızca akademik başarılarıyla değil, Birleşmiş Milletler nezdinde üstlendiği danışmanlık görevleriyle de tanınıyor. BM Genel Sekreterleri Kofi Annan, Ban Ki-moon ve António Guterres dönemlerinde, sürdürülebilir kalkınma ve yoksullukla mücadele projelerinde danışman olarak görev alan Sachs, özellikle küresel eşitsizlik, iklim krizi ve savaş politikalarına karşı eleştirel duruşuyla dünya kamuoyunda sık sık gündeme geliyor.
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