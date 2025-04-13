Sapkın siyonistten skandal! Kızına cinsel istismarda bulundu: Terör devletinden rezalete örtbas çabası

Orit Strock X hesabından görüntüler

EN UFAK BİLGİNİN YAYINLANMASINA DAHİ İZİN YOK!

Kızın, ebeveynleri hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise şikayette bulunduğu, medyanın soruşturma hakkında en ufak bilgi dahi yayınlanmasına izin vermeyen bir yayın yasağı kararının alındığı bildirildi.

Şahsın kısa bir süre önce yurtdışında olduğunu ve yakın zamanda ülkeye döndüğünü belirten İsrail medyasına, yabancı basından konuyla ilgili alıntı yapılması ve doğrudan ya da dolaylı olarak olayın ayrıntılarının haberleştirilmesine ilişkin yayın yasağı getirildiği kaydedildi.