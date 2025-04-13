Sapkın siyonistten skandal! Kızına cinsel istismarda bulundu: Terör devletinden rezalete örtbas çabası
Filistin'de kan dökmeye devam eden işgalci İsrail'den Hamas'a yönelik tepki çeken istismar iftiraları atılıyordu. Siyonistlerin iftirası bu kez elinde patladı çünkü istismarı bizzat İsrailli bir bakan gerçekleştirdi. İsrail'in aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock, annesini, babasını ve erkek kardeşini kendisine cinsel istismarda bulunmakla suçladı. İtalya'da yaşayan kızın şikayeti sonrası işgal devletinde panik oluştu ve İsrail medyasına, yabancı basından konuyla ilgili alıntı yapılması ve doğrudan ya da dolaylı olarak olayın ayrıntılarının haberleştirilmesine ilişkin yayın yasağı getirildi.
İsrail'in aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock, annesini, babasını ve erkek kardeşini kendisine cinsel istismarda bulunmakla suçladı.
İsrail'in The Times of Israel gazetesi, haberi okuyucularına "kamuya mal olmuş üst düzey bir kadının kızı ebeveynlerini cinsel istismarla suçladı; dava hakkında yayın yasağı kararı" ile duyurdu.
EN UFAK BİLGİNİN YAYINLANMASINA DAHİ İZİN YOK!
Kızın, ebeveynleri hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise şikayette bulunduğu, medyanın soruşturma hakkında en ufak bilgi dahi yayınlanmasına izin vermeyen bir yayın yasağı kararının alındığı bildirildi.
Şahsın kısa bir süre önce yurtdışında olduğunu ve yakın zamanda ülkeye döndüğünü belirten İsrail medyasına, yabancı basından konuyla ilgili alıntı yapılması ve doğrudan ya da dolaylı olarak olayın ayrıntılarının haberleştirilmesine ilişkin yayın yasağı getirildiği kaydedildi.
SİYONİST BAKANIN KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
Polisin şikayetin kamuoyuna açıklanmasına izin verdiği, ancak soruşturma ve şüphelilerle ilgili bilgileri gizli tuttuğu aktarılmasına rağmen, şikayette bulunanın İsrailli kadın Bakan Orit Strock'un kızı Shoshana Strock olduğu anlaşıldı.
Aşırı sağcı bakanın kızı Shoshana Strock'un şikayette bulunmadan bir kaç gün önce sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak ailesine yönelik cinsel istismar suçlamasında bulunduğu ve şikayette bulunacağını söylediği ortaya çıktı.
ANNE, BABA VE KARDEŞİNDEN SKANDAL İSTİSMAR
Shoshana Strock sosyal medyada yayınladığı videoda, bakan olan annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.
İtalya'da yaşayan Shoshana, ayrıca küçük erkek kardeşlerinin de anne ve babaları tarafından fiziksel tacize maruz kaldığını söyleyerek polise şikayette bulundu.
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