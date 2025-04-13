Fas’ta binlerce kişi yağmur altında Gazze için tek yürek oldu

Filistin için Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısıyla "Filistin'deki soykırıma karşı ümmetin haykırışı" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe siyasi partiler, sendikalar ve birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.



Grup, direnişi desteklemek ve İsrail ile normalleşmeye karşı durmak amacıyla yürüyüş ve protestolar düzenlediklerini belirtti.



Bab El-Had Meydanı'ndan yürüyüşe geçen Faslılar, yoğun yağmura rağmen İsrail'in katliamlarını protesto eden ifadelerin yazılı olduğu pankart ve dövizlerle Fas Parlamentosuna doğru yürüdü.

SLOGANLAR ATILDI İSRAİL BAYRAĞI YAKILDI



Göstericiler yürüyüş boyunca "Gazze'nin kadınlarına selam olsun, sağlıkçılara selam olsun, direnişe selam olsun, Filistin'e ve Kassam'a selam olsun", "Ey şehitler rahat uyuyun, zulmü sona erdireceğiz", "Heniyye Allah'ın sevgilisi, Sinvar Allah'ın sevgilisi, Muhammed Dayf Allah'ın sevgilisi", "Halk normalleşmenin iptalini istiyor" sloganları attı.



Parlamento Meydanı'na ulaşıldığında İsrail bayrağı yakıldı.



Yoğun yağışa rağmen yürüyüş ve protesto saatlerce sürdü.