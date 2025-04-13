Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 20 ölü

Rusya'ya ait iki balistik füze, şehir halkının Palm Sunday (Pazar Ayini) kutlaması için toplandığı şehir merkezini vurdu.

"Bu parlak Palm Sunday'de topluluğumuz korkunç bir trajedi yaşadı." diyen Artem Kobzar, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Maalesef şu ana kadar 20'den fazla ölüm bildirdik," ifadelerini kullandı.

Bu saldırı, Rusya ve Ukrayna'nın en üst düzey diplomatlarının, enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmak amacıyla yapılan geçici bir ABD aracılığıyla sağlanan anlaşmayı ihlal etmekle birbirlerini suçlamasından bir gün bile geçmeden gerçekleşti.

Bu durum, 3 yıl süren savaşın sona erdirilmesi için yapılan müzakerelerin zorluklarını gözler önüne seriyor.